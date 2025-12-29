一週天氣曝光「低溫探10度」 鄭明典曝1圖示警：最容易出現冬季低溫的天氣型態

中央氣象署說明一週天氣，週五、週六各地明顯降溫，台南以北、宜蘭低溫普遍下探11至14度，局部地區可能低於10度。（本刊資料照）

「東北季風陪倒數，元旦夜冷氣團接棒！」中央氣象署說明一週天氣，週五、週六各地明顯降溫，台南以北、宜蘭低溫普遍下探11至14度，局部地區可能低於10度。前中央氣象局長鄭明典稱，從北半球500百帕高度場預測圖來看，有3條往外延伸的冷空氣，是屬於「波數3結構」，也是台灣最容易出現冬季低溫的天氣型態。

鄭明典今（29日）於臉書貼出北半球500百帕高度場域預測圖，圖中線條彎彎曲曲，還有許多小圈圈，這是因為極渦偏弱，冷暖空氣容易互繞造成短波活躍的關係，「如果只看白灰色最冷空氣範圍，從中心的低壓往外看，主要有3條往外延伸的冷空氣，對應3條主要的槽線！這就是波數3結構！」

鄭明典說明波數3結構。（翻攝自臉書@鄭明典）

鄭明典說明，由於冬季高緯度地區，海溫明顯高於陸地溫度，故太平洋與大西洋上容易產生脊場（暖空氣比較厚），故波數3結構的關鍵就是歐亞大陸塊上多出的深脊場，而在海面兩脊場外，另一端，空間較大的另一端，接近兩者中間最有空間發展出大尺度脊場，其就在貝加爾湖附近，這就是東基天氣預報會重視貝加爾湖脊場的原因！

最後，在「波數3結構」結構下，鄭明典說明，「貝加爾湖脊場」東側的偏北風，它的方向大致上就是對著台灣的方向來，鄭明典提醒，因此波數3結構就是台灣最容易出現冬季低溫的天氣型態。

中央氣象署說明一週天氣，「跨年天氣：東北季風陪倒數，元旦夜後『冷氣團』強勢接棒！」今日先是回溫，明（30日）至週四（元旦）東北季風漸增強，週五（1月2日）、週六（1月3日）冷氣團影響，全台注意保暖。北東要注意先濕涼、後轉冷；中南則為天氣大致穩定、日夜溫差大；離島跨年前後風浪大，搭船要留意船班資訊。

中央氣象署指出，今日氣溫稍回升，北東較陰雨，中南留意晨霧，「基隆北海岸、宜蘭、雙北山區」易有雨，且有局部大雨機率；「桃園以北、花東地區、竹苗山區」也有局部短暫雨，出門帶傘備用「中南部」多雲到晴為主，但清晨容易有霧或低雲，開車通勤請注意能見度。早晚偏涼，日夜溫差大。

中央氣象署說明一週天氣。（翻攝自臉書@報天氣─中央氣象署）

中央氣象署進一步表示，明日西半部晨霧，東北季風逐漸增強，「新竹以北、東北部」有短暫雨；「苗栗、花東、恆春」偶有局部雨，外出帶雨具較保險；「中南部」依然多雲到晴為主，日夜溫差較大；清晨「西半部」要注意局部霧或低雲，行車用路多留意。

跨年至元旦（12月31日至1月1日）將受東北季風影響，「迎風面（北、東）」雲多局部有雨，看曙光要碰運氣；體感濕涼，戶外跨年請建議穿著防風防水外套；「背風面（中、南）」天氣相對穩定，但要注意日夜溫差偏大，夜間活動仍要記得帶件外套，以免著涼。此外，沿海風浪開始明顯增大。

週五至週六冷氣團將接力，各地會轉冷！元旦夜過後，又會有冬天的感覺，冷氣團報到，各地氣溫將明顯下降。台南以北、宜蘭低溫普遍下探11至14度，局部地區可能低於10度，花東高屏低溫約14至16度，中央氣象署提醒「各地都會冷得很有感，請大家要做好保暖的準備哦！」

