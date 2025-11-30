一週天氣曝光！東北季風又增強 週二晚起變天「北台灣濕冷」

中央氣象署指出，週二晚間起東北季風增強，屆時天氣將明顯轉涼。（本刊資料照）

又要變冷了！中央氣象署指出，週二晚間起東北季風增強，屆時天氣將明顯轉涼，尤其北部、宜蘭氣溫下探約16度，降雨範圍也擴大，北部、東半部及恆春半島局部短暫雨，中部山區也有零星降雨。

中央氣象署官方臉書今（11月30日）以「週二晚起東北季風增強，天氣將明顯轉涼」為題發文說明一週天氣，週二白天較為舒適，但當日晚間起要留意降溫，提醒週二晚上至週五外出記得加件外套，東北季風影響期間，沿海留意強陣風、海面風浪較大，請注意安全。

週一（12月1日）至週二（12月2日）白天感受到舒適到溫暖！桃園以北與宜蘭有局部短暫雨，花東地區、中南部山區零星降雨，1日清晨新竹以南也有些零星雨，其他地區多雲到晴，1日白天雲量仍較多， 各地氣溫分別為北部、宜蘭、花蓮約19至26度，中南部、台東約19至28度，澎湖21至24度， 金門18至23度，馬祖17至20度。

中央氣象署說明一週天氣。（翻攝自臉書@報天氣─中央氣象署）

週二晚間至週三（12月3日）東北季風增強，明顯轉涼！降雨範圍稍擴大，北部、東半部及恆春半島局部短暫雨，中部山區也有零星降雨，其他地區多雲到晴，各地氣溫下降，尤其北部、宜蘭氣溫一路下降，氣溫約16至21度，中部約16至23度，南部約18至26度，花蓮約19至21度，台東約20至23度，澎湖18至21度，金門14至18度，馬祖13至16度。

週四（12月4日）至週五（12月5日）東北季風影響，北部宜花天氣較涼！降雨減少，基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大台北山區有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，各地氣溫分別為北部、宜蘭、花蓮約16至22度，台東約19至24度，中南部約15至26度，澎湖18至21度，金門14至20度，馬祖12至17度。週末（12月6、7日）東北季風減弱，氣溫逐漸回升！基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大台北山區仍有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。

