【一週天氣】下波挑戰強烈冷氣團 本週「急凍」時間曝光

氣象專家吳聖宇表示，今（1日）仍濕冷，週六（7日）白天開始下一波冷空氣南下，預估會影響到9日清晨。（資料照片／張哲偉攝）



氣象專家吳聖宇表示，週六（7日）白天開始下一波冷空氣南下，預估會影響到9日清晨，目前來看冷空氣強度較強，有可能來到強烈大陸冷氣團等級，至於是否會達到寒流門檻仍有待觀察。

一週氣溫趨勢。（氣象署提供）





華南雲雨帶東移 今依舊濕冷

吳聖宇在臉書說，今（1日）清晨台灣本島平地最低溫為桃園市楊梅、新竹縣湖口的11.5度，新北市石門11.6度，苗栗縣後龍、苗栗市以及新竹市東區都是12.5度，台中市后里以及基隆市七堵則是12.6度，低溫主要出現在台中以北的空曠地區，大致落在11-13度左右。台北站出現14.0度低溫，正式達到大陸冷氣團門檻，相對濕度高達90%以上，也就是非常靠近露點溫度，顯示這波冷空氣的強度大致就是在冷氣團標準邊緣。

廣告 廣告





他說明，今仍陸續有華南雲雨帶東移，底層大陸冷高壓中心則是逐漸往長江口一帶移動，底層東北風到偏北風仍然很強，冷平流現象較為明顯，因此今天仍會是比較濕冷的一天，尤其是苗栗以北到大台北、東半部地區，一整天斷斷續續都會有短暫小雨或飄雨的機會，外出活動容易受到影響。

週一水氣逐漸減少

吳聖宇表示，週一（2日）從華南東移的水氣會逐漸減少，尤其下半天到晚間可望轉為較乾的空氣移入，同時也有西風高壓脊靠近台灣附近的情況，天氣逐漸轉趨穩定，預估新竹以北到東半部白天期間仍有短暫陣雨，苗栗以南為多雲或有陽光的天氣；晚間降雨的範圍會再縮減到大台北東側、基隆北海岸、宜蘭到花蓮一帶仍有局部短暫陣雨。

預估週一北部、東北部白天高溫仍只有16-17度，中部及花蓮高溫20-23度，南部及台東高溫23-26度；夜晚到周二清晨中北部、東北部都市地區低溫13-15度，空曠地區有機會出現10-12度，輻射冷卻作用較明顯的區域有可能會更低一些，南部及花東都市地區15-17度，空曠地區可能有14度或以下出現機會，日夜溫差較大。

週二白天氣溫回升

吳聖宇表示，週二（3日）起到週五（6日）白天，隨著底層大陸高壓出海後減弱，風向轉偏東風到東南風，中層則是隨著西風高壓脊通過，轉為西南到偏西風，風向由低到高呈現順轉，有暖平流的型態出現，而且空氣也較偏乾，後續相對濕度較高的區域都偏向在台灣以北向東移動，整體天氣可望較為穩定；溫度方面也是從週二白天開始回升，到週五白天都是比較溫暖的情況。

週六強冷空氣南下 是否達寒流標準待觀察





吳聖宇分析，週二東半部仍有局部短暫陣雨，西半部為多雲到晴；周三到周五各地大致都是多雲或有陽光的天氣型態；下一次的天氣變化可能要等到週五晚間到周六清晨，新一波鋒面通過，中層也有短波槽伴隨掠過，底層東北季風再度增強帶來冷空氣影響才會有所改變。

他說，預估週五晚間開始，北部、東北部降雨機會逐漸提高；週六北部、東半部有短暫陣雨，中南部雲量增多，但是後續很快就有乾冷空氣移入；因此週日天氣就會明顯好轉，只剩下花東地區還有些零星降雨的機會，其他地方為晴到多雲天氣。

吳聖宇提醒，週六（7日）白天起下一波冷空氣南下，預估會影響到下週一（9日）的清晨，要等到9日白天溫度才會回升。有可能來到強烈大陸冷氣團等級，至於是否會達到寒流門檻仍有待觀察。預報資料也顯示下週末這波冷空氣偏向乾冷型的機會較大，要注意的可能是夜晚清晨的低溫，尤其是輻射冷卻作用配合下造成的低溫現象。（責任編輯：卓琦）

