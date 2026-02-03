【一週天氣】不是霸王寒流但很兇 冷空氣南下濕冷低溫恐探6℃

寒流來襲，週末強冷空氣南下，平地低溫恐降至6度以下。（資料照片／王侑聖攝）



中央氣象署預報，今天（3日）清晨各地天氣偏冷，白天起大陸冷氣團減弱，氣溫些微回升，降雨稍緩，東部地區偶有局部短暫雨，這樣的天氣持續到週五，氣象專家吳德榮指出，週五（6日）午夜前後鋒面抵達，北台灣轉雨降溫，週六（7日）「很強」冷空氣南下，恐觸及寒流，屆時本島平地最低氣溫可降至6度以下，且中部以北濕冷有雨、愈晚愈冷。

一週氣溫趨勢。（氣象署提供）

降雨趨勢。（氣象署提供）

今起大陸冷氣團減弱 水氣轉乾

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新（2日20時）歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天「大陸冷氣團」略減弱，北台灣仍偏冷，其他地區白天舒適、早晚冷；水氣轉乾，北部多雲、中南部晴朗，東半部偶有局部短暫雨。

他表示，最新模式模擬顯示，明天至週五（6日）「大陸冷氣團」逐日減弱，各地白天晴暖舒適，早晚氣溫低，因夜間輻射冷卻，部分縣市有10度以下的平地最低氣溫。各地日夜溫差皆很大，應注意衣著調整。

週五北台灣轉雨降溫 週六可能達標寒流

吳德榮說，最新模式模擬顯示，週五午夜前後鋒面抵達，北台灣轉雨降溫。他指出，週六（7日）至下週一（9日），「很強」的冷空氣南下，歐洲模式最新模擬略調強，達「寒流」的機率提高，屆時本島縣市的平地最低氣溫可降至6度以下。但他也說，應繼續觀察各國模式的調整，以這種強度的冷空氣，並不適合與「霸王寒流」相提並論，實在差太多了！

吳德榮指出，週六中部以北濕冷有雨、愈晚愈冷，下週日、週一各地轉晴冷。

最新模式模擬顯示，下週二（10日）白天起至週三（11日）冷空氣逐日減弱，各地晴朗、白天氣溫升，但因夜間輻射冷卻加成，清晨部分縣市的平地最低氣溫仍在10度以下。下週三（11日）晚間另一波冷空氣再加入，迎風面雲量增轉有雨，下週四（12日）天氣再好轉，仍偏冷。（責任編輯：卓琦）