【一週天氣】今全台飆28度 週六斷崖式降溫迎「6度寒流」將冷到這時

今（5日）、明（6日）各地皆是晴朗穩定的好天氣，氣象專家吳德榮表示，白天各地高溫皆在28度以上，不過早晚偏涼，日夜溫差皆很大。包括北部15至28度、中部15至30度、南部15至30度、東部12至28度。不過他提醒，明晚鋒面接近、本週六（7日）氣溫驟降，本島縣市的平地最低氣溫則可降至6度以下，為入冬以來第2波「寒流」的機率很高，應作好防寒準備。

一週氣溫趨勢。（氣象署提供）

今全台高溫 週末鋒面通過、受冷氣團或寒流影響低溫





中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新模式模擬顯示，明日晚間鋒面接近、北台灣將變天。他提醒，本週六氣溫遽降、愈晚愈冷，北部、東半部轉有雨、中部轉有局部短暫雨的機率。

到了下週日（8日）、下週一（9日）漸轉乾、各地寒冷，下週日北部雨後多雲、中南部轉晴時多雲，東半部有局部短暫雨，下週一各地晴朗穩定，東半部偶有零星短暫降雨的機率。





歐洲(ECMWF)及美國(GFS)模式最新模擬皆顯示，台北測站有觸及10度、而為入冬曁今年以來第2波「寒流」的機率很高；本島縣市的平地最低氣溫則可降至6度以下，應作好防寒的準備。週日（8日）清晨至下午、零度線高度降至1200公尺，太平山及中部高山皆有飄雪機率；大屯山、七星山約降至1度左右，霧淞、冰霰或可期待，飄雪條件略嫌不足。

下週二白天起冷空氣減弱

最新模式模擬顯示，下週二（10日）白天起至週三（11日）上午冷空氣減弱，各地晴朗、白天氣溫升，夜間因輻射冷卻加成，清晨部分縣市仍有10度左右的平地最低氣溫。

下週三（11日）下午起另一波冷空氣再加入，迎風面雲量增、東半部轉有局部短暫雨的機率，氣溫略降、仍偏冷。下週四（12日）各地轉晴時多雲，氣溫略升。下週五（13日）、下週六（14日）各地晴朗穩定、回暖如春。

輕颱「西望洋」生成對台無影響

另外，吳德榮表示，原位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓已於昨（4日）晚發展成輕颱「西望洋」，今天凌晨2時氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，其向西南西進行，今晚登陸菲律賓民答那峨北部，再進入南海，將逐漸減弱為熱帶低壓，未脫「2月颱不侵台」的宿命。（責任編輯：卓琦）

未來降雨趨勢。（氣象署提供）

