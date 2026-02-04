【一週天氣】今年第2號颱風「西望洋」將生成 專家分析對台影響



位於帛琉附近海面的熱帶性低氣壓「TD02」持續發展，預估明（5日）晨增強為今年第2號颱風「西望洋」（Penha，澳門提供，地方名），將成為5年來第一個2月颱，不過對台灣天氣沒有影響。氣象專家吳德榮表示，颱風後天早晨登陸菲律賓民答那峨北部後，將逐漸減弱為熱帶低壓，符合2月颱風不侵台歷史紀錄。

颱風「西望洋」將生成登陸菲律賓

根據中央氣象署上午8時觀測顯示，熱帶低壓「TD02」今上午8時的中心位置在北緯8.7度、東經133.4度，以每小時13公里速度，向西進行，氣象署預測「TD02」在12小時內有發展為輕度颱風的趨勢。

廣告 廣告

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，熱帶低壓偏西南西進行，將於明晨發展成輕颱「西望洋」，後天（6日）晨登陸「民答那峨」北部，逐漸減弱為熱帶低壓，為短命颱、亦符合「2月颱不侵台」的歷史紀錄。

今起至週五天氣晴朗穩定 日夜溫差大

今天氣溫方面，吳德榮表示，今日至週五（6日）各地晴朗穩定，東半部偶有零星飄雨的機率。冷空氣減弱，白天陽光下「暖如春」、各地區高溫在25度以上，夜間因輻射冷卻，早晚「又入冬」。各地日夜溫差皆很大，應注意衣著調整。

週末寒流來襲 低溫探6度



吳德榮提醒，最新模式模擬顯示，週五（6日）午夜前後鋒面抵達，北台灣將變天。週六（7日）中部以北轉濕冷有雨、愈晚愈冷。下週日（8日）、下週一（9日）各地寒冷。





吳德榮提醒，歐洲(ECMWF)及美國(GFS)模式最新模擬這波冷空氣的強度，台北測站皆有觸及10度、而成為入冬及今年以來第2波「寒流」的機率；本島縣市的平地最低氣溫則可降至6度以下；應作好防寒的準備、並續觀察各國模式的調整。（責任編輯：卓琦）

一週氣溫趨勢。（氣象署提供）