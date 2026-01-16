【一週天氣】冷氣團下週二報到再下探11℃ 最冷時間點曝光

一週天氣趨勢。（氣象署提供）



下週天氣將出現明顯轉折。中央氣象署指出，隨著冷空氣南下，下週二（20日）起全台轉為濕冷，冷空氣強度介於大陸冷氣團與強烈大陸冷氣團之間，各地氣溫明顯下降，最低溫可能下探11度左右，最冷時段預估落在下週四（22日）清晨。氣象署提醒，降雨與降溫同步加劇，民眾應提前做好保暖與行程調整。





中央氣象署氣象預報中心資深預報員李孟軒表示，今（16日）起至明天清晨水氣略為增加，台灣附近雲量偏多，東半部迎風面較易出現局部短暫雨，西半部也可能有零星降雨。這樣的天氣型態可能持續到週末前後，週六至周日東部水氣再度增加，迎風面地區，尤其是基隆北海岸到宜蘭一帶，雨勢可能進一步增強。

溫度方面，李孟軒指出，下週一（19日）前各地白天高溫大致可維持在22至26度之間，整體感受偏舒適，但早晚較涼；下週二起較強冷空氣南下，各地氣溫下滑，北部與東北部降溫最為明顯，台北低溫約12至13度。低溫最明顯時段預估落在下週四清晨，各地低溫約11至14度，中部以北近山區不排除出現10度左右低溫，這波冷空氣影響時間將持續至下週五，下週六才有逐漸回溫跡象。





李孟軒表示，下週一之後水氣再明顯增加，降雨範圍也將擴大，桃園以北、東半部至恆春半島一帶較易出現降雨情況，其中基隆北海岸、大台北山區、宜蘭雨勢可能較為持續，下週二上述地區也將有較明顯降雨。

一週降雨趨勢。（氣象署提供）





此外，李孟軒提醒，受菲律賓東方洛鞍颱風外圍雲系間接影響，今、明兩天東半部沿海、恆春半島，以及綠島、蘭嶼一帶有長浪發生機率。近期氣溫偏高、風力較弱，明天至下週一清晨，中南部及部分北部地區可能出現局部霧，行車與航行須留意安全。

