【一週天氣】冷空氣發威下探12度「日夜溫差大」 週末北東台灣有雨

一週氣溫趨勢。（氣象署提供）





中央氣象署今（28日）晨發布大雨特報，基隆北海岸有局部大雨發生機率，影響時間至上午。氣象專家吳德榮指出，受東北季風影響，今天北台灣偏冷，中南部白天舒適、早晚微冷，下一波冷空氣預計週六（31日）晚間南下，北部、東半部轉有局部雨。他說，這兩波冷空氣雖都不強，但特徵是冷暖交替變化，日夜溫差大。

下雨趨勢。（氣象署提供）

根據氣象署網站，今天凌晨本島平地最低溫為新竹縣湖口鄉攝氏12度、桃園市平鎮區12.1度。

廣告 廣告

吳德榮：本週兩波冷空氣 今晚明晨最低溫12度

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天東北季風影響，北部、中部山區雨後多雲，東半部偶有局部短暫雨，北台灣偏冷；中南部多雲時晴，白天舒適微熱、早晚微冷。

吳德榮提到，今日3000公尺以上高山有機會飄雪，今晚明晨本島平地最低氣溫仍可降至12度左右。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，明天至週六各地晴時多雲、東半部偶有局部短暫雨的機率；冷空氣逐日減弱，氣溫逐日回升；明天北部微涼、中南部舒適，週五、週六各地晴暖舒適，連日早晚氣溫皆低，日夜溫差大。

吳德榮：週末北東部防局部雨

吳德榮說，最新模式模擬顯示，週六晚（31日）另一波強度類似的冷空氣南下，北部、東半部轉有局部雨。

他表示，本週日（1日）至下週二（3日）受冷空氣影響，北台灣偏冷。

週日與下週一，北部、東半部及中部山區有局部短暫雨，下週二北部雨後多雲、東半部有局部短暫雨。

吳德榮指出，到下週三（4日）至下週五（6日）冷空氣逐日減弱，各地白天轉晴暖舒適，但因夜間輻射冷卻強、早晚氣溫低，日夜溫差很大。下週三、下週四的清晨，台北測站有短暫降至14度以下、觸及大陸冷氣團的機會。（責任編輯：卓琦）

