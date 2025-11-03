一週天氣一圖看！北部連下5天雨 南部高溫逼30度

北部與宜蘭連日有雨、低溫下探20度，5日到6日雨勢最明顯。(資料照)。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 未來一週迎東北季風影響，北部、東北部及宜蘭將反覆有雨，降雨高峰落在11月5日到6日，其餘地區多為多雲到晴、日夜溫差明顯。氣象署指出，11月7日到9日降雨趨緩，但北台較濕涼，週末仍不排除局部短暫雨；11月10日後各地才有逐漸回穩跡象。氣象署提醒，北部與宜蘭連日低溫可能下探20度，民眾外出須留意保暖及晚間濕冷感。

氣象署說明，本週受東北季風持續影響，11月5日降雨範圍最廣，北部及東北部雨勢明顯，中部山區也有局部降雨。11月6日仍有水氣，北部與宜蘭降雨持續，之後至11月7日(五)-9日(日)，天氣短暫好轉，但東北部仍會有零星降雨。

氣象署表示，溫度方面呈現明顯南北差異，北部與宜蘭白天約23至25度，夜間低溫接近20度；中部及花蓮約24至27度，南部與台東白天可達29至30度，清晨低溫約22度，日夜溫差可達7至10度。氣象署提醒民眾，早晚保暖與中南部防曬同樣重要。氣象署指出，週末(11/8-11/9)仍受東北風影響，北東仍偏濕涼，而10日以後，降雨趨勢再度減少，天氣才有機會回到多雲到晴型態，但冷空氣尚未完全減弱，清晨仍偏涼。

氣象署呼籲，北部與宜蘭民眾需留意連續濕冷天氣與低溫，山區道路降雨恐致濕滑，外出務必注意交通安全；中南部則須防範日夜溫差過大，長者及慢性病患者需特別留意。若有戶外活動或旅遊安排，建議掌握最新天氣預報並備妥雨具或保暖衣物。

