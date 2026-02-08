【一週天氣】寒流來襲各地10℃低溫 下週「這天」一口氣回暖過年

寒流來襲，氣象署今晨發布12縣市低溫特報。（王侑聖攝）



氣象署今（8日）發布12縣市低溫特報，今天至明（9日）晨受寒流影響，包括新北市、基隆市、臺北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣、連江縣、臺中市、花蓮縣，須留意10度以下氣溫。氣象專家吳德榮表示，週二（10日）白天起冷空氣減弱，氣溫升，週五（13日）至大年初一（17日），各地晴朗穩定回暖如春，不過因輻射冷卻，仍應注意日夜溫差大。

一週天氣。（氣象署提供）

降雨趨勢。（氣象署提供）

今明兩天寒流影響 北台灣有10度以下低溫

廣告 廣告

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，今、明兩天受寒流影響、各地寒冷。

降雨方面，逐日轉乾，今日北部雨後多雲、中南部轉晴時多雲，東半部有局部短暫雨，週日各地晴朗穩定，東半部偶有零星短暫降雨的機率。

他說明，週六晚至明日清晨、台北測站有觸及10度的機率、為入冬以來、且為今年以來的第2波「寒流」，而本島縣市的平地最低氣溫則可降至6度以下，應注意保暖，各地區氣溫包括北部6至13度、中部8至18度、南部10至22度、東部8至18度。



吳德榮說，最新模式模擬顯示，今日上午起水氣漸減、太平山及中部高山繼續飄雪的機率、逐漸下降；大屯山頂、七星山頂逐漸逼近零度，仍有霧淞、冰霰的機率。

週二白天起冷空氣減弱 週五至大年初一各地回暖

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，週二（10日）清晨，因輻射冷卻加成、仍非常寒冷，本島部分平地仍有6度以下的最低氣溫。週二（10日）白天起至週三（11日）上午冷空氣減弱，各地晴朗、白天氣溫升，週三清晨因輻射冷卻，仍有低溫。週三（11日）下午起另一小股冷空氣挾少量水氣南下，北部雲量增、東半部轉有局部短暫雨，氣溫略降、仍偏冷。





週四（12日）各地好轉為晴時多雲，氣溫略升，週五（13日）至17日（大年初一）各地晴朗穩定、回暖如春，因輻射冷卻，應注意日夜溫差很大。（責任編輯：卓琦）

慎防寒流。（氣象署提供）





更多上報報導

最強寒流明來了！周日最冷低溫探6度 苗栗體感恐僅2度

【一週天氣】今全台飆28度 週六斷崖式降溫迎「6度寒流」將冷到這時

今年第2號颱風「西望洋」將生成 專家分析對台影響