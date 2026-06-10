【一週天氣】下半天雨勢趨緩「中場休息」 週五起強對流再威脅全台

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未來降雨趨勢。（氣象署提供）



由於發生較大規模及較劇烈豪雨的機率降低，氣象署已於今（10日）上午8時解除「0608滯留鋒面及西南氣流豪雨事件加強作業」，不過上午8時20分發布豪雨特報，今日台東縣、恆春半島及高雄市山區、屏東縣山區有局部大雨或豪雨，基隆市、北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣山區有局部大雨發生的機率，影響時間為今日白天，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積淹水，連日降雨，山區仍請留意坍方、落石及土石流。

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上半天各地易有雷雨 下半天滯留鋒南移「中場休息」





氣象專家林得恩今日在粉專「林老師氣象站」提醒「中場休息」，他說明，今日上半天天氣仍受滯留鋒面及西南風影響，台灣各地易有陣雨或雷雨，尤其是中南部地區（含山區）及花東山區雨勢較為明顯，有局部大雨或豪雨發生的機會。下半天由於滯留梅雨鋒面開始往南移動，雨勢稍轉趨緩。

氣象專家吳德榮在「洩天機教室」專欄表示，今日各地區氣溫，北部23至26度，中部24至28度，南部24至29度，東部24至30度。最新歐洲模式模擬顯示，今日滯留鋒在台灣徘徊，降雨時間長、範圍大；應特別注意其中所伴隨的「劇烈天氣」如雷擊、強風、瞬間強降雨及大量降雨致災。

明雨勢更緩和 週五起雨勢加強

明日天氣方面，林得恩指出，明日梅雨鋒面將更南移至巴士海峽，整體雨勢更趨緩和，降雨區域明顯縮減，但還沒完，週五（12日）至下週二（16日），滯留梅雨鋒面將又再度北移回台灣陸地，環境西南風也再度增強，西半部地區及東半部山區發生短暫陣雨或雷雨的機會也將再度增大。



吳德榮則表示，最新模式模擬顯示，明（11日）滯留鋒南移、局部地區仍有強對流發展的機率。他同樣提醒，週五（12日）起至週日（14日）滯留鋒又漸北移、強對流再度威脅全台，期間視「西南季風」的配合，仍有「劇烈天氣」及「致災性降雨」的威脅，應持續注意。

西南季風影響 下週仍有劇烈天氣

吳德榮指出，最新歐洲模式模擬，下週一（15日）至下週五（19日）滯留鋒北部海面徘徊，台灣在不穩定的「西南季風」範圄内，仍有「劇烈天氣」如雷擊、強風、瞬間強降雨發生的機率，午後機率高於其他時段。至於超過10天的模擬，不確定性擴大，可信度更低，各國模式差異甚大，應繼續觀察。（責任編輯：卓琦）

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