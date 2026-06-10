【一週天氣】下半天雨勢趨緩「中場休息」 週五起強對流再威脅全台
由於發生較大規模及較劇烈豪雨的機率降低，氣象署已於今（10日）上午8時解除「0608滯留鋒面及西南氣流豪雨事件加強作業」，不過上午8時20分發布豪雨特報，今日台東縣、恆春半島及高雄市山區、屏東縣山區有局部大雨或豪雨，基隆市、北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣山區有局部大雨發生的機率，影響時間為今日白天，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積淹水，連日降雨，山區仍請留意坍方、落石及土石流。
上半天各地易有雷雨 下半天滯留鋒南移「中場休息」
氣象專家林得恩今日在粉專「林老師氣象站」提醒「中場休息」，他說明，今日上半天天氣仍受滯留鋒面及西南風影響，台灣各地易有陣雨或雷雨，尤其是中南部地區（含山區）及花東山區雨勢較為明顯，有局部大雨或豪雨發生的機會。下半天由於滯留梅雨鋒面開始往南移動，雨勢稍轉趨緩。
氣象專家吳德榮在「洩天機教室」專欄表示，今日各地區氣溫，北部23至26度，中部24至28度，南部24至29度，東部24至30度。最新歐洲模式模擬顯示，今日滯留鋒在台灣徘徊，降雨時間長、範圍大；應特別注意其中所伴隨的「劇烈天氣」如雷擊、強風、瞬間強降雨及大量降雨致災。
明雨勢更緩和 週五起雨勢加強
明日天氣方面，林得恩指出，明日梅雨鋒面將更南移至巴士海峽，整體雨勢更趨緩和，降雨區域明顯縮減，但還沒完，週五（12日）至下週二（16日），滯留梅雨鋒面將又再度北移回台灣陸地，環境西南風也再度增強，西半部地區及東半部山區發生短暫陣雨或雷雨的機會也將再度增大。
吳德榮則表示，最新模式模擬顯示，明（11日）滯留鋒南移、局部地區仍有強對流發展的機率。他同樣提醒，週五（12日）起至週日（14日）滯留鋒又漸北移、強對流再度威脅全台，期間視「西南季風」的配合，仍有「劇烈天氣」及「致災性降雨」的威脅，應持續注意。
西南季風影響 下週仍有劇烈天氣
吳德榮指出，最新歐洲模式模擬，下週一（15日）至下週五（19日）滯留鋒北部海面徘徊，台灣在不穩定的「西南季風」範圄内，仍有「劇烈天氣」如雷擊、強風、瞬間強降雨發生的機率，午後機率高於其他時段。至於超過10天的模擬，不確定性擴大，可信度更低，各國模式差異甚大，應繼續觀察。（責任編輯：卓琦）
更多上報報導
藍白要修《刑事訴訟法》 法務部示警：恐成犯罪者保護傘
新竹氣爆2死2傷、整條街57戶受損 疑因「桶裝瓦斯」漏整夜
快訊／台股翻黑！開盤下挫逾500點 台積電也下跌
其他人也在看
明天天氣鋒面回馬槍 西半部防雷陣雨 未降雨前偏熱
中央氣象署表示，今天鋒面南移，各地天氣稍回穩，但明、後天（11、12日）鋒面再往北，西半部地區、東半部山區留意局部大雨或雷雨；北部高溫約攝氏25至28度，中南部為28至31度，未降雨前偏熱。下波鋒面周日、下周一（14、15日）接近影響台灣，中南部仍要留意局部大雨或豪雨發生。
極客灣踢爆手遊效能造假惹怒高層？中國祭新規連「秤重、測跑分」都違法
今年二月份，中國知名科技頻道「極客灣」踢爆中國許多手機廠商造假手遊效能表現，提供「評測版」手機給各大科技頻道送測的實測影片爆紅後突遭下架引起軒然大波，沒想到時隔幾個月後，中國國家網信辦與市場監管總局直接出台更嚴格的《網路測評活動規範》讓中國創作者直接傻眼：「連跑分測重量都不行了？」
母親節家電買氣助攻 momo富邦媒5月營收達近90億元 年增4%
電商龍頭momo富邦媒（8454）今（10）日公布5月合併營收89.9億元，年增4.1%；累計前5月營收達438.6億元，年增約15%，主要受惠母親節年度消費旺季帶動。不過，面對酷澎（Coupang）等跨境電商持續擴張，市場也關注即將登場的618年中慶檔期，能否進一步挹注下半年成長動能。
台積電等10個股將除息！台股明開盤蒸發52點
[NOWNEWS今日新聞]多檔個股將除息！證交所今（10）日表示，明日將有台積電、富邦媒、群創等10檔個股將進行除息交易，其中台積電發行市值將減少約1555億元，佔發行量加權股價指數約47.84點，1...
傅子純捨不得走！梁佑南眼疾開完刀衝靈堂 淚崩曝弟弟顯靈過程
【緯來新聞網】傅子純於本月7日下午病逝、享年46歲，今（10日）是靈堂開放親友悼念首日，其遺孀Cor
飯店變淘寶倉庫？旅行團赴陸狂買1200件包裹 員工忙到崩潰
根據大陸旅遊業者「昕途旅遊」在社群平台小紅書發布的影片顯示，數量驚人的快遞包裹幾乎占滿飯店公共空間，現場堆疊如小山一般。由於團員購買商品種類繁多，飯店工作人員只能依照包裹上的追蹤編號逐一清點，再協助尋找對應買家，場面相當壯觀。影片中還可看到，一名疑似帶隊...
台北天坑畫面曝！北市副市長急奔現場
[NOWNEWS今日新聞]台北市今（10）日出現天坑，造成鄰近變電箱位移倒塌，台北市副市長張溫德連忙前往現場掌握情況，表示目前坑的範圍約5米乘以5米乘以2米，由於旁邊是公辦都更的基地，所以會一併檢視，...
台中海線大停電! 特高壓線路突跳脫影響逾14萬戶
中部中心 ／ 許家程 李柏瑾 台中報導台中海線又傳出大規模停電事件，下午2點多，包含台中大甲、沙鹿、清水一帶，無預警停電，有學生上課到一半陷入一片漆黑，用手機打燈上課，台灣大道沒有紅綠燈，行車往來受到影響。台電獲報查修，發現是，161kV白線特高壓線路發生跳脫，經過近30分鐘搶修全數復電，一度影響用電戶數14萬多戶。
狂風暴雨還沒結束！粉專示警「鋒面並未完全遠離」：這時會再回來
今（10）日滯留鋒面逐漸南移至巴士海峽，臺灣西半部、東南部地區及東部山區有短暫陣雨或局部雷雨，並有局部大雨發生的機率，東南部地區及南部山區有局部短延時豪雨發生的機率，其他地區及澎湖、金門、馬祖有短暫陣雨。對此，氣象粉專也示警，鋒面並未完全遠離。
MLB》鄧愷威4局7失分寫本季最慘役 橫掃球狀況差越投越急
旅美太空人隊投手鄧愷威今天（台北時間10日）客場先發出戰洛杉磯天使，投出本季最差一役。開局兩局守備與
明天還會停班課？雨還沒下完 降雨熱區曝光
明天還會停班課？雨還沒下完 降雨熱區曝光
辜仲諒再砸20.7億買台泥 表態參與董事布局
[NOWNEWS今日新聞]中信慈善基金會董事長辜仲諒持續加碼台泥，且進一步表態將參與董事布局。台泥今（10）日公告，辜仲諒自5月15日至6月8日透過集中市場再買進8641.6萬股台泥，持股比率由原先7...
0050正二最大的風險是賺快錢！黃柏仁：退休勿動態提領、切一半0050放定存
中天財經節目〈財經風向球〉針對近期股市震盪深入探討。主持人小畢指出，市場熱度不減，在上週五台指期夜盤崩跌3006點後，歷經兩天周末消化，市場在週一(6/8)大跌中0050及開槓桿的0050正二都湧現大批逢低承接買盤。
非常泰天母店「九層塔」農藥超標！四氯異苯腈逾標準10倍
臺北市政府衛生局公布115年4月生鮮蔬果農藥殘留抽驗結果，47件受檢產品中有5件不符規定，不合格率達10.6%，不合格品項涵蓋九層塔、豌豆、紅鳳菜及香菜，各檢出1至4項農藥殘留超標，相關產品均已命令下架。
一分鐘報天氣 / 週四 (06/11) 週四鋒面位置較偏南，大氣狀態仍不太穩定，仍有局部大雨機會
明天天氣如何？ 週四(11日)白天期間鋒面仍位於巴士海峽，晚間以後隨著底層東北季風減弱，鋒面有逐漸北抬到南部上空的趨勢，中高層短波槽底部則是掠過台灣以北後繼續向東移動。雖然週四因為西南季風隨鋒面位置而往南調整，水氣相對較為減少，但是大氣狀態仍不太穩定，中南部仍有短暫陣雨或雷雨，尤其白天配合熱力作用，在中南部山區可能有較旺盛的熱對流發展帶來局部大雷雨機會，台中以南的山區都要特別注意。熱對流發展後隨著中高層槽後西風向東擴散，有機會影響到宜花東一帶，也可能出現局部較大雨勢。北部地區週四的降雨則是相對較少，預報上來看有些局部短暫陣雨機會，雨勢較小，但還是提醒大家外出仍要記得帶雨具。溫度方面，由於東北季風減弱，北部、東半部高溫回升到27~30度，中南部高溫則是有30~32度。 週五(12日)週六(13日)這兩天鋒面會一路北上，週五從台灣南部逐漸來到台灣北部，週六則是繼續往北來到台灣北方海面，西南季風也跟著再度回到台灣上空來。由於週五(12日)鋒面由南往北經過台灣上空，雖然結構上沒有像由北往南的時候那麼好，但是配合西南季風水氣以及白天熱力作用，台灣附近仍可能有中小尺度對流系統發展，陸地上也容易長出熱對流，各地天氣不穩定，普遍有短暫陣雨或雷雨，累積雨量可能達到大雨等級，對流發展較旺盛的區域甚至有短時豪雨出現機會。週六(13日)鋒面來到台灣北方海面，受到鋒前西南季風水氣影響，大氣狀態持續不穩定，各地有短暫陣雨或雷雨，尤其白天配合熱力作用，陸地上容易出現較旺盛的熱對流，有局部大雷雨機會，降雨量仍然可達大雨等級，局部地區有短時豪雨。 週日(14日)一直到下週一週二(15~16日)鋒面在台灣北方海面呈現南北擺動的情況，鋒前西南季風持續帶來不穩定天氣，各地預報上仍是普遍有短暫陣雨或雷雨的天氣，尤其白天配合熱力作用，還是要留意局部大雷雨的機會，降雨量可達大雨等級，大雷雨出現的區域仍有短時豪雨發生的可能性。這2~3天內雖然鋒面看似不直接在台灣上空，但是西南季風水氣仍多，因此還是不能掉以輕心。 下週三週四(17~18日)鋒面有繼續往北的趨勢，西南季風水氣較多的區域也可能慢慢往大陸華南調整，天氣型態也將逐漸調整為迎風面的中南部有局部短暫陣雨或雷雨，白天則是留意陸地上熱對流發展帶來的熱對流雷雨，仍可能有局部短時較大雨勢機會。順利的話，到了端午節連續假期期間(19~21日)太平洋高壓逐漸增強西伸擴展，外圍的部分將逐漸涵蓋到台灣附近區域，屆時天氣型態就可望進一步恢復到夏季午後熱對流雷雨為主的情況，不過時間還太早，下週後半的天氣會不會如期演變還有待觀察。 以上氣象由 天氣風險 / 吳聖宇 提供
雨還要下多久？18縣市大雨特報 全台「放晴空檔」只有這天 未來7日天氣一覽
梅雨鋒面強襲！中央氣象署今日早上8時20分，針對全台18縣市發布豪大雨特報。氣象署提醒，今天白天受到滯留鋒面及西南風影響，各地易有短延時強降雨、雷擊及強陣風，下半天起鋒面雖然逐漸南移，但週五起鋒面將「回馬槍」再度北抬，全台將再迎來一波劇烈雷雨。
豪宅開箱竟變犯罪指南！10萬粉網紅炫富後遭洗劫 睡醒家中財物被搬空
根據《新德里電視台》（NDTV）與《今日印度》（India Today）報導，拉奇娜古賈爾除了經營YouTube頻道外，在當地也小有知名度，經常透過影片分享農村生活、家庭日常及個人收藏。案發前，她曾拍攝多支炫富影片，不僅展示黃金項鍊、手鐲、戒指等飾品，還直接將大疊現金攤放在桌...
台北中興醫院前人行道塌陷、變電箱位移 疑管線破裂估明天下午完成回填
受滯留鋒與西南氣流影響，台北市今天（10日）雨勢不斷，位於大同區的市立聯合醫院中興院區對面人行道上午發生塌陷，並造成變電箱位移倒塌。台電指出，變電箱傾斜並未造成用戶停電，由於道路下方土壤流失嚴重，形成坑洞，導致變壓器地基支撐不足而陷落。台北市政府表示，初步勘查疑似是污水管線破裂導致，將連夜修繕、回填，預計明天下午4時完成作業。
主動式大逃殺！外資脫手5檔破22萬張 「這檔高息ETF」明星股加持照丟
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數今（10）日摔落4萬4關卡，終場收43225.54點，下跌1478.9點或跌幅3.31%，成交金額達1.32兆元，根據證交所籌碼動...
蔣萬安沒料？她戳穿致命傷：沒存在感的市長
[NOWNEWS今日新聞]隨著2026年底大選腳步逼近，首都政治攻防戰也逐漸白熱化，民進黨台北市長參選人沈伯洋近來拋出「大台北天際線」登山步道概念，頻頻與國民黨籍現任台北市長蔣萬安隔空交火，也讓外界質...