【一週天氣】迎接大寒！今晚起「北台灣濕冷地獄」來襲 這三天低溫探8℃

一週溫度趨勢。（氣象署提供）





明（20日）就是二十四節氣當中的「大寒」，氣象署提醒，今（19日）東北季風增強，迎風面的北部以及東半部有下雨機會，晚間起強烈大陸冷氣團報到，天氣明顯轉冷。氣象專家吳德榮表示，本週三（21日）至週五（23日）強冷空氣盤據，本島平地最低氣溫約降至8度左右。

未來降雨趨勢。（氣象署提供）

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「洩天機教室」專欄表示，今天多雲時晴，白天北舒適、中南微熱、早晚涼，北台灣下午起雲量增多、晚間轉有雨。

吳德榮提醒，明天（20日）強冷空氣南下、氣溫驟降、北台灣愈晚愈濕冷，北部、東半部有局部雨。

至於週三至週五強冷空氣盤據，週三、週四北台濕冷、北部、東半部有局部雨；週五北台逐漸轉乾，東半部仍有局部短暫雨；三天中南部多雲時晴，白天涼、早晚偏冷。

他說，歐洲模式最新模擬，這波冷空氣符合「強烈大陸冷氣團」（台北測站≦12度）機率最高，本島平地最低氣溫約降至8度左右，未達「寒流」標準，但由於濕冷、感覺還是很冷，要注意保暖。

吳德榮指出，週三、週四3000公尺以上高山（合歡、雪山等）有降雪機率；2000公尺左右（太平山）處在臨界條件，固態降水（冰霰、霧淞）機率高、飄雪仍可期待。





吳德榮表示，週六至下週二天氣好轉、各地晴時多雲、東半部偶有局部短暫雨機率；冷空氣逐日減弱，氣溫漸升，白天轉溫暖舒適，夜間「輻射冷卻」作用、早晚偏冷，日夜溫差大。下週三另一波冷空氣南下，強度一般，北臺轉雨降溫，但模式還在調整，持續觀察。

目前位於菲律賓東方海面上的輕度颱風「洛鞍」，預計未來在菲律賓東方海面活動，強度有逐漸減弱的趨勢，對台灣無直接影響。（責任編輯：卓琦）

