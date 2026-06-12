【一週天氣】氣象署發「12縣市」豪雨特報 鋒面徘徊下週轉晴熱

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未來一週降雨趨勢。（氣象署提供）



鋒面影響，氣象署今（12日）下午3點40分發布豪雨特報，南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島有豪雨機率；新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、宜蘭縣山區、花蓮縣山區有大雨機率，影響時間至晚上，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積水。氣象專家吳德榮表示，這幾日皆可能出現「劇烈天氣」如雷擊、強風、瞬間強降雨威脅，直到下週五（19日）太平洋高壓增強，各地晴熱如盛夏。

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未來降雨趨勢。（氣象署提供）

高溫趨勢。（氣象署提供）

梅雨鋒面受擾動 降雨南北擺動難掌握

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，這幾天台灣附近一直處於大低壓帶環境內，西南海域及華南沿海不斷有中小尺度低壓渦旋生成並陸續朝台灣接近。這些低壓渦旋的靠近不僅會增強局部降雨，也會影響梅雨鋒面及雲雨帶的位置，使雨區出現南北擺動或重新組織的情況。



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他指出，因此最近幾天常可見到某些地區突然出現強降雨，但過沒多久又明顯趨緩，甚至雨區位置、強度與原先預期略有差異，背後大多與這些低壓渦旋接力發展有關。今天仍不排除有新的低壓渦旋生成並接近，對於天氣的影響、降雨分布與強度，仍需密切追蹤與觀察。

強對流威脅 雷雨轟炸恐一路到下週

氣象專家吳德榮今天在「洩天機教室」專欄表示，今日滯留鋒又北移，強對流再度威脅全台灣，需注意「劇烈天氣」如雷擊、強風、瞬間強降雨的發生。各地區氣溫，北部20至26度，中部22至31度，南部23至33度，東部21至30度。



吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明日（13日）滯留鋒在北部海面，氣溫上升，受西南季風的影響，午後仍有強對流發生的機率。下週日（14日）、週一（15日）滯留鋒略往南移，受不穩定的「西南季風」影響，迎風面西南部有「劇烈天氣」如雷擊、強風、瞬間強降雨的威脅，其他地區午後亦有機率，應持續注意。

下週五太平洋高壓增強 各地晴熱如夏

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，下週二（16日）至週四（18日）滯留鋒再北移，未降雨時白天熱，下週二、三仍在「西南季風」範圄内，午後對流發展旺盛。下週四西南季風減弱，對流強度有減弱的趨勢。

最新模式模擬顯示，下週五（19日）至下下週日（21日）太平洋高壓增強，各地晴熱如盛夏，山區午後偶有局部短暫陣雨。菲律賓東方有熱帶擾動發展的跡象，增加各國期末模擬的不確定性，待觀察。（責任編輯：卓琦）

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