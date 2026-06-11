【一週天氣】鋒面重回台灣上空各地有雨 將連下「至少5天」

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

一週降雨趨勢。（氣象署提供）





氣象署表示，今（11日）、明（12日）兩天鋒面逐漸北移至台灣，台灣西半部地區及東半部山區有短暫陣雨或局部雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區及澎湖、金門、馬祖有零星短暫陣雨。氣象署並於上午8時40分發布大雨特報，嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市有局部大雨發生的機率，影響時間至晚上，請注意雷擊及強陣風，山區請留意坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。

本週天氣持續不穩定。（氣象署提供）

滯留鋒北移+西南風 本週慎防致災性降雨

廣告 廣告

氣象專家吳德榮今日在「洩天機教室」專欄表示，今（11日）滯留鋒南移，上午降雨相對較緩，下午起局部地區有強對流發展，應注意「劇烈天氣」如雷擊、強風、瞬間強降雨發生。今日各地區氣溫，北部20至26度，中部22至28度，南部23至30度，東部21至29度。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，明（12日）滯留鋒又北移、強對流再度威脅全台，需注意「劇烈天氣」及「致災性降雨」的威脅。

吳德榮指出，週六（13日）、週日（14日）滯留鋒在北部海面徘徊，氣溫提升，受不穩定的「西南季風」的影響，迎風面西南部仍有「劇烈天氣」如雷擊、強風、瞬間強降雨的威脅，其他地區午後亦有機率，應持續注意。最新歐洲模式模擬，下週一（15日）、週二（16日）滯留鋒再南移，仍有強對流發生的機率。

下週仍有強對流發生 未降雨時白天熱

吳德榮提醒，下週三（17日）至週六（20日）滯留鋒再北移，沒降雨時，白天熱，台灣在「西南季風」範圄内，仍有強對流發生的機率，午後機率高於其他時段。不過隨著西南季風逐漸減弱，降雨有逐日減緩、機率有逐日降低的趨勢。（責任編輯：卓琦）

更多上報報導

桃園女駕駛逆向直撞砂石車 「驚悚7秒」釀4死2傷嚴重車禍

台中海線14萬戶大停電4地區一片漆黑 原因竟與豪雨有關

西門町「一脆」甜甜圈前員工控房東奪品牌 官方急發「拆夥聲明」滅火