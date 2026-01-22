【一週天氣】16縣市低溫警戒「未達寒流卻特別冷」 下週這天有另一波冷空氣

氣象署今（22日）晨發布16縣市低溫特報，今、明兩天強烈大陸冷氣團影響，天氣寒冷。（資料照片）



氣象署今（22日）晨發布16縣市低溫特報，今、明兩天強烈大陸冷氣團影響，天氣寒冷；苗栗以北、宜蘭地區及金門有持續10度左右、連江有持續6度左右或以下低溫發生機率，台中、南投、雲林、嘉義、台南、高雄地區有10度以下低溫機率，請注意防範。氣象專家吳德榮表示，這一波「強烈大陸冷氣團」達標，雖未達「寒流」標準，但由於北台灣整天濕冷、感覺特別冷。下週二下午有另一波「弱」冷空氣（東北季風等級）南下。

降雨趨勢。（氣象署提供）

溫度趨勢。（氣象署提供）

根據氣象署資料顯示，今天清晨本島平地最低溫為雲林縣古坑鄉8.3度，高雄市內門區也出現8.6度低溫。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在氣象應用推廣基金會「洩天機教室」專欄指出，今晨台北測站最低氣溫已降至11.4度、「強烈大陸冷氣團」達標，但與「寒流」標準、還有段差距，但北台灣由於整天濕冷、感覺特別冷。

吳德榮說，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今、明兩天強烈大陸冷氣團籠罩，今天北台灣整天濕冷、北部、東半部有局部雨，明日白天起北部轉多雲，東半部仍有局部短暫雨；中南部兩天皆是多雲時晴，白天偏涼、早晚冷的天氣。

他表示，最新模式模擬顯示，週六（24日）至下週二（27日）各地晴朗穩定，東半部偶有可能出現零星飄雨，冷空氣減弱，氣溫逐日回升，白天轉溫暖舒適，夜間輻射冷卻強，早晚偏冷，日夜溫差大。

吳德榮指出，下週二下午另一波「弱」冷空氣（東北季風等級）南下，北、東雲增轉雨，氣溫降；下週三（28日）北部雨後多雲，中南部晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨，而下週四（29日）、週五（30日）西半部晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨。（責任編輯：卓琦）