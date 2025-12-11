週年慶3大連假發威 10月信用卡刷破4500億

在連假效應與百貨週年慶的帶動下，10月信用卡市場交易相當活絡。金管會今(11)日公布最新數據，10月信用卡簽帳金額達4,534億元，較去(2024)年同期成長12%，較9月大增超過500億元、月增12.46%，創下歷年同月新高。而旅遊住宿、團聚餐飲及百貨精品促銷，是推動單月刷卡快速攀高的主要項目。

今(2025)年10月接連迎來中秋節、雙十節與光復節3大連假，加上百貨週年慶檔期全面展開，促使假期旅遊與採購需求同時爆發。金管會指出，連假集中效果顯著，搭配大型促銷活動，使10月消費強度明顯高於往年同期。

其中海外交易量尤為亮眼，10月國外簽帳金額達695億元，為歷史單月最高，占整體刷卡量的15.33%，則為史上第三高，僅次於今年6月與8月的15.63%。業者分析，海外旅遊需求復甦強勁，加上跨境網購約占國外簽帳金額近5成，共同推動海外交易持續成長。

銀行手續費收入因刷卡量擴增同步上揚。10月包含簽帳手續費、循環利息與預借現金手續費在內的整體手收達76.26億元，寫下2006年以來19年半新高。其中，中國信託與國泰世華分別入帳13.84億元、12.91億元，為市場唯二突破10億元的發卡行，且兩家銀行自今年2月起已連續9個月站上10億水準；玉山銀行、台新銀行與台北富邦則分別為8.42億元、7.93億元、7.86億元，其中台新銀行受週年慶與旅遊支出拉抬，單月收入躍升至第四名。

觀察10月個別銀行刷卡排行，中國信託刷出801億元，居市場第一；國泰世華以791億元緊追在後，位居第二；第三位為玉山銀行638億元。3家銀行均因百貨檔期與連假旅遊加持，刷卡規模顯著放大。

累計1~10月刷卡業績突破4兆1,360億元，年增6.63%，再創同期新高。中國信託累計刷卡金額7,338億元，穩居市場龍頭；國泰世華7,045億元，持續展現雙位數成長力度；玉山銀行穩健增長，以5,622億元排名第三，。3家銀行累計數據均創歷年同期最高，反映消費者刷卡頻率提升、信用卡滲透率持續深化。

截至10月底，全台共有32家信用卡發卡機構，總流通卡數達6,048萬張、有效卡數4,038萬張，分別月增12.8萬張及19.2萬張。循環信用餘額約1,179億元；未到期分期付款餘額2,116億元，逾期3個月以上帳款占應收帳款餘額比率，平均為0.25%。

2025年10月信用卡簽帳金額TOP 10，如下表：

