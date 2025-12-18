週日冬至迎「最強轉運日」！錯過再等80年 易經專家提醒3做、3不做

易經專家王昆山提醒，週日冬至除了吃湯圓，還可以做三件事、同時避免三件事，能確保轉運日能量發揮到最大。翻攝自免費圖庫FreePik



週日（12/21）就將迎來今年冬至，易經專家王昆山在臉書提醒，今年冬至是極其罕見的「轉運大吉日」，且當天恰好是「天赦日」，下次要碰到這種雙重吉日，恐怕要等到80年後，加上2025年屬丙午年、赤馬九運，「極火之象」將使個人能量放大，無論吸引好運、或是累積業力，都會在這天放大，因此這天行事要特別謹慎，並切記千萬別做三件事。

王昆山指出，冬至天赦日有三大禁忌，分別為忌殺生、忌造口業、忌與他人爭執。若在此日犯下禁忌，相當於快速累積新年的業力，可能破壞2026年的福氣與好運。專家提醒，掌握這些禁忌，能有效避免不必要的負面磁場，確保轉運日的能量發揮到最大。

除了避開禁忌之外，王昆山提醒，冬至當天還可做三件事，幫助順利轉運，分別為誠心參拜、做一件善事，和茹素一天。王昆山說明，冬至當天參拜時，記得要許和行善相關的願望，心意真誠最重要。至於做一件善事，大小、金額和形式都不拘，重點在於以實際行動累積福報。此外，在天赦日當天茹素，可以增強能量，對祈求財運、桃花和事業都有加持。

王昆山指出，冬至天赦日是年度最強的轉運契機，把握這一天清理舊業、行善積德、規劃新一年，將有助於財運亨通、人緣廣進和事業順利。

