週日多場馬拉松將在低溫中登場 國健署籲做好保暖

強烈大陸冷氣團襲臺，全臺氣溫降低，週三(7日)到週六(10日)因為輻射冷卻效應，早晚會更加寒冷。國民健康署提醒，低溫環境容易導致血管收縮、血壓升高，增加心臟病與中風急性發作風險，除了長者、三高患者外，早出晚歸、輪值大夜班或長時間在戶外工作的民眾，也應特別留意低溫與溫差帶來的健康影響，做好保暖與防護措施，另外，本週日（11日）全臺多地將舉辦大型馬拉松賽事，清晨於低溫中開跑，也提醒參賽者與陪同民眾務必做好保暖與暖身準備，避免因低溫誘發身體不適。

國民健康署提醒長者，低溫時容易出現血壓波動、頭暈或心臟不適，增加跌倒與心血管事件。無論何時，只要有起床的動作，務必遵守「慢、熱、起、穿、行」。先在床上活動四肢、伸展暖身，坐在床邊穿好衣物後再下床，起床後避免動作過於急促，並補充溫開水，同時建議長者避免在清晨氣溫最低時過早出門運動，如需外出，務必做好全身保暖，特別是頭頸、四肢及腹部保暖。

至於有心血管疾病與三高高風險族群，由於在低溫環境下更容易因血管收縮導致血壓升高，增加心肌梗塞與中風風險，低溫更要穩定慢性病控制。建議民眾應定期量測及記錄自己的血壓、血糖等數據，並遵照醫囑按時用藥及維持情緒的穩定。

而早出晚歸工作者與戶外活動族群，輪值大夜班、清晨外出工作或長時間在戶外活動、跑步或運動的民眾，容易暴露在低溫與溫差中。本週日多場馬拉松賽事將於清晨低溫下進行，提醒參與者與戶外運動族群應採多層式穿搭，注意頭頸與四肢保暖，避免喝酒暖身；運動或勞動前務必先充分暖身，若感到身體不適，應立即停止活動、充分休息並儘速就醫，確保自身安全。