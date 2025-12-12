週日大怒神式降溫「恐跌破10度」 北部3500米高山有望飄雪
東北季風持續影響，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭可能有局部大雨，且大陸冷氣團14日至15日清晨影響最有感，局部低溫恐跌破10度，而3500公尺以上高山13日晚間至14日有降雪機會。
中央氣象署預報員鄭傑仁表示，受東北季風影響，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭13日整天有雨，且可能有局部大雨，新竹以北、苗栗至嘉義山區、花東及恆春半島為局部短暫雨，其他地區天氣多雲到晴。
各地在14日至15日清晨主要是晴到多雲，不過基隆北海岸、大台北山區、東半部與恆春半島有零星短暫雨，中部以北山區14日也有零星短暫雨。
隨著大陸冷氣團減弱，15日至16日除了東南部、恆春半島仍有零星短暫雨，其他地區天氣轉晴到多雲。緊接著17日又有東北季風增強，基隆北海岸、大台北山區以及東半部、恆春半島將有零星短暫雨，18日再轉局部短暫雨，其他地區則是晴到多雲再轉多雲。
此外，中部以北和宜花3500公尺以上高山，在13日晚間至14日有機會出現路面結冰或零星降雪，提醒山區民眾注意行車安全。
溫度趨勢方面，北部、宜蘭整體較涼，其他地區為早晚偏涼，而今冬首波大陸冷氣團13日晚間起南下，中部以北和宜蘭降溫，最冷時間段落在14日至15日清晨，台南以北、宜花低溫僅剩12度至15度，高屏、台東16度至18度，南部早晚偏冷，局部地區如近山區、空曠地區會再低到10度或以下。
直到15日白天大陸冷氣團減弱，各地略回暖，需留意日夜溫差大、早晚偏涼。17日因東北季風增強，北部、宜花高溫下降，低溫則變化不大，中南部較未受影響。
延伸閱讀
WBC/徵召進度相當順利！蔡其昌：目前沒聽到有人拒絕
WBC/張奕證實獲邀約！強烈意願想打 期待對決大谷翔平
中職/樂天喜事又一樁！ 林承飛、前啦啦隊女神完婚
其他人也在看
無情降溫「10度殺」要來了！ 痛苦濕冷先潑一整天
無情降溫「10度殺」要來了！ 痛苦濕冷先潑一整天EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 120
入冬最強冷空氣報到！鄭明典點出1現象「快速降溫」 恐冷到這天
鄭明典在臉書發文分享氣象署的地面天氣圖指出，位於右側的冷高壓偏北出海，將為台灣帶來較強的東北季風，水氣增多但氣溫下降幅度有限；而左側1054百帕的強勢高壓則沿著青藏高原移動，預期將帶來「快速降溫」的乾冷空氣，使氣溫轉變更加劇烈。此外，鄭明典也提到，預報員在台...CTWANT ・ 1 天前 ・ 7
入冬最強冷氣團來了！連3天跌破10度「冷到躺」 影響台灣降溫時程曝
東北風偏強，中央氣象署發布陸上強風特報，12日晨至13日晚上蘭嶼、綠島、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率請注意。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 3
入冬最強冷氣團來了！連續2天低溫下探10度 一圖看懂一週天氣
中央氣象署指出，今天（12日）受到東北季風影響，迎風面水氣增多，北部、東半部為陰短暫雨的天氣，天氣風險公司林孝儒表示，今、明（12、13日）2天迎風北海岸至東北部山區降雨機率高且降雨時間相對較長，將有機會累積較多的降雨量。氣象專家吳德榮提醒，下週日晚、週一（14、15日）有一波冷空氣，本島平地將挑戰10度以下低溫。鏡報 ・ 11 小時前 ・ 發起對話
週末冷到瑟瑟發抖！全台迎入冬最強冷空氣 氣象署升格冷氣團
週末將迎來入冬以來最強的冷空氣，氣象粉專「氣象報馬仔」提醒，強冷空氣將於13日晚間迅速南下，中央氣象署也已將其升格為大陸冷氣團。各地氣溫將逐漸下降，特別是在週日晚間至下週一清晨，將進入此次冷空氣的最強時段。整體而言，這波冷空氣不僅是今年入冬以來最強的一次，也是體感上最為明顯的降溫。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
厚外套準備好！入冬首波冷氣團將殺到 急凍12度時段曝光
受到今年首波冷氣團南下影響，全台將在本週末迎來明顯降溫。氣象單位提醒，週日（14日）到週一清晨（15日）將是此次冷空氣最強、氣溫最低的時段，民眾務必注意保暖。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 2
大陸冷氣團12/13殺到「急凍3天」 明雨彈先襲北台灣
要變冷了！氣象署指出，週六(13日)晚起大陸冷氣團南下，北部及東北部氣溫明顯下降，這波冷空氣將持續影響到下週一，下週二就逐漸回溫。此外，明天起水氣增多，北部、東北部地區有局部大雨發生。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
快訊／青森6.7強震！日本氣象廳緊急開記者會 「首波海嘯」已抵達
日本青森縣東方外海當地時間12日上午11時44分再度發生強震，規模達6.7，氣象廳隨即對北海道太平洋沿岸中部、青森縣太平洋沿岸、岩手縣及宮城縣發布「海嘯注意報」，並呼籲民眾立即遠離海岸，稍早第一波海嘯已抵達青森縣小川原港。對此，稍早氣象廳宣布將於日本時間中午12時50分召開緊急記者會說明相關情況。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 13
入冬首波冷氣團要來了！鄭明典1圖示警：給台灣帶來快速降溫
本週六（13日）晚間起東北季風再增強或大陸冷氣團南下，週日、下週一受大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷。對此，前中央氣象局長鄭明典今日在臉書分享地面天氣圖，指陸地上冷高壓有兩個中心，右邊1050、左邊1054，就是即將影響台灣冷空氣來源的天氣系統。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
明天天氣北北基宜防大雨 周末冷氣團南下低溫探10℃
中央氣象署表示，受東北季風影響，明天、周六（13日）迎風面水氣偏多，北北基宜防大雨；周六（13日）晚間大陸冷氣團南下，周日、下周一（14、15日）清晨最冷，中部以北、東半部平地低溫下探攝氏12度，局部地區因輻射冷卻有10度左右低溫。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前 ・ 4
明氣溫驟降有雨週日更冷 週一上班迎「最強冷空氣」逼出10度低溫
氣象專家吳德榮在專欄「洩天機教室」中指出，今晨觀測資料顯示，迎風面低層雲堆積、華南有中高雲移岀，北台灣及東部外海有降水回波，北海岸、東北部有局部降雨。最新歐洲模式模擬顯示，今日迎風面水氣增，北海岸、大台北東側及東半部有局部短暫降雨的機率，北、東白天氣溫略...CTWANT ・ 14 小時前 ・ 發起對話
高雄連2震「規模4.7」 網驚大地震前兆？專家回應了
高雄甲仙連2震規模4.7引恐慌！台南楠西今晨也發生規模4.0地震，地震測報中心：與1月大埔地震後應力調整有關，當地地質脆弱。專家提醒震央附近仍可能有較小地震，民眾半夜被強烈地鳴聲驚醒，擔心恐為大地震前兆。TVBS新聞網 ・ 3 小時前 ・ 2
周末冷氣團發威！全台低溫再下修 專家示警「冷得非常有感」
低溫再下修！氣象專家林得恩指出，大陸冷空氣持續南下，預計下周日（14日）晚間至下周一（15日）清晨將迎來本波「明顯的降溫」，全台各地將會冷得非常有感。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
最強大陸冷氣團準備來襲！今晨南投中寮最低溫12.5度 專家：週日起凍3天
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導今（12日）早晨各地明顯降溫，根據中央氣象署觀測資料，平地最低溫出現在南投中寮的12.5度。對此，氣象專家吳德榮提醒，今...FTNN新聞網 ・ 11 小時前 ・ 發起對話
低溫再下修！今晚起3地區有雨 周末「氣溫溜滑梯」驟降10度
東北季風持續影響，今（11）天清晨輻射冷卻，本島最低溫落在南投11.6度，北部、東半部地區高溫回暖到25度左右，不過下午東北季風稍微增強，部分地區轉局部短暫陣雨天氣，而週末大陸冷空氣南下，有望挑戰冷氣台視新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
南投清晨12.4度！北北基宜今防大雨 冷氣團週末報到低溫恐再下探
即時中心／綜合報導東北季風持續影響台灣，今（12）日清晨平地最低溫12.4度出現在南投中寮及名間。中央氣象署指出，迎風面水氣增多，今日北部、東半部為陰短暫雨的天氣，其他地區仍為晴到多雲；北部及宜蘭花蓮低溫為18、19度，整日濕涼，而其他地區低溫為16至19度。週六晚間起冷氣團南下，各地將轉為乾冷天氣型態，要到下週二才會逐漸回暖。民視 ・ 13 小時前 ・ 發起對話
淑麗氣象／入冬最強冷氣團將報到！這幾天恐下探11度
淑麗氣象／入冬最強冷氣團將報到！這幾天恐下探11度EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
週末凍番薯！首波冷氣團2階段變天 中南部週日剩13度
今冬首波冷氣團將報到，北部、東半部轉濕冷，中央氣象署預估體感溫度可能只有7度，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也提醒，這波中南部也會降到13度左右，還要提防日夜溫差大。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
青森強震上修6.9！海嘯警報解除 仍要小心規模8以上巨震
日本今（12日）再度經歷一場震撼，青森縣外海強震規模上修到6.9，震源深度約17公里。這起地震在北海道、東北地區與關東甲信越甚至靜岡縣都有感，其中，青森縣的八戶市、十和田市等地，以及北海道函館市、岩手縣盛岡市、宮城縣登米市等地均觀測到最大震度4級的搖晃。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前 ・ 發起對話
入冬「首波冷氣團」周末報到！ 低溫恐下探10度
入冬「首波冷氣團」周末報到！ 低溫恐下探10度EBC東森新聞 ・ 20 小時前 ・ 發起對話