週日大怒神式降溫「恐跌破10度」 北部3500米高山有望飄雪

東北季風持續影響，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭可能有局部大雨，且大陸冷氣團14日至15日清晨影響最有感，局部低溫恐跌破10度，而3500公尺以上高山13日晚間至14日有降雪機會。

受東北季風影響，北部、東部等迎風面地區本週末雨勢較明顯，下週減少。（圖／中央氣象署提供）

中央氣象署預報員鄭傑仁表示，受東北季風影響，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭13日整天有雨，且可能有局部大雨，新竹以北、苗栗至嘉義山區、花東及恆春半島為局部短暫雨，其他地區天氣多雲到晴。

各地在14日至15日清晨主要是晴到多雲，不過基隆北海岸、大台北山區、東半部與恆春半島有零星短暫雨，中部以北山區14日也有零星短暫雨。

隨著大陸冷氣團減弱，15日至16日除了東南部、恆春半島仍有零星短暫雨，其他地區天氣轉晴到多雲。緊接著17日又有東北季風增強，基隆北海岸、大台北山區以及東半部、恆春半島將有零星短暫雨，18日再轉局部短暫雨，其他地區則是晴到多雲再轉多雲。

此外，中部以北和宜花3500公尺以上高山，在13日晚間至14日有機會出現路面結冰或零星降雪，提醒山區民眾注意行車安全。

今冬首波大陸冷氣團14日起發威，最低溫將跌到10度以下。（圖／中央氣象署提供）

溫度趨勢方面，北部、宜蘭整體較涼，其他地區為早晚偏涼，而今冬首波大陸冷氣團13日晚間起南下，中部以北和宜蘭降溫，最冷時間段落在14日至15日清晨，台南以北、宜花低溫僅剩12度至15度，高屏、台東16度至18度，南部早晚偏冷，局部地區如近山區、空曠地區會再低到10度或以下。

直到15日白天大陸冷氣團減弱，各地略回暖，需留意日夜溫差大、早晚偏涼。17日因東北季風增強，北部、宜花高溫下降，低溫則變化不大，中南部較未受影響。

