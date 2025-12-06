週日大雪！命理師示警「壓力爆表」 但5星座25行業得利

生活中心／倪譽瑋報導

明日就是「大雪」節氣，命理師點出，期間「人心壓力爆表」容易產生極端事件。（示意圖／資料照）

12月7日（週日）節氣逢「大雪」，國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，這段期間受到各國央行政策影響，同時面臨債務危機、通膨議題再起，不論全球幣圈、股市或AI概念股都會上沖下洗，面臨洗牌；暴雪、極凍、地震、海嘯、水患、火山爆發等自然災害增加；海洋議題被大量討論，心理疾病與暴力事件上升，人心壓力爆表，社會情緒低落，容易產生極端事件；AI隱私與大數據操控問題爆發，科技倫理議題成為討論焦點；還有網紅與演藝事件負面新聞頻傳。

邱彥龍老師表示，這段時間人們表面看似平靜，其實本質上都在重整，「外表冷靜，內心滾燙」，正是「大雪」節氣的主要旋律，唯有強化專業、做好「情緒」跟「財務安全」管理，保持規律健康習慣，才能順風順水。可多祭拜孔子、文昌帝君、五路財神、三目二郎神楊戩、常勝將軍趙子龍、三太子、土地公跟土地婆等，保佑自己順利度過大環境的艱困。

服飾方面，邱彥龍老師建議，「大雪」期間不妨多穿酒紅色、磚紅色、暖棕紅色、駝色、米色、咖啡色、淺金色、銀灰色、奶油白色、墨綠色、松綠色、森林色、靛藍色、深藍色或灰藍色的服飾，可溫暖氣血、有助循環，提升安全感，讓思緒更聚焦，連帶可以提升表達力，緩解壓力讓內在更沉穩；飾品方面則建議多配戴黃寶石、黃玉髓、黃水晶、和闐玉、雄黃、虎眼石、南洋金珍珠、白珍珠、鑽石、白水晶、紫金珠砂、紅瑪瑙、紅寶石、石榴石、月光石、紫水晶、祖母綠、碧璽(綠紅雙色)、粉晶或粉鑽，能穩定能量場、招財聚財、安魂定魄，協助入眠，進而打開人際關係與靈感通道，保護心輪，吸引貴人相助。

邱彥龍老師進一步分析，「大雪」節氣這16天主要是受到4個星相影響，首先是12月7日至12月10日，金星被毒天蠍影響，人心會好鬥，情感與財富容易突然損失，如多疑分手、離婚、拆夥、毀約等等。容易見不得人好、做事輕率又貪婪，自以為是，這樣的頑固將給自己帶來巨大的毀滅。邱彥龍老師指出，雖然這段期間不論戰爭或官司法律的攻防，都相對有利，但也要慎防火災意外。

其次，12月7日至12月22日，土星和海王星輪流刑太陽、月亮、金星跟火星，財富、事業、專業技能、感情、健康等都在改變，真的會被留下，假的會被汰除，有專業、有誠信、有內容、願意學習跟調整方向者得利；跨國或遠距事務、留學者、貿易行業、學術領域，凡是容易得到國際資訊者也會比較吃香，但靠吹牛、包裝、沒基礎能力、愛拖延、容易猶豫、害怕改變、過度依賴單一資源者，容易崩盤，尤其是網紅跟政治人物尤其要注意，現在的世界要的是「真材實料 + 行動力」，光喊口號的人很快會被淘汰。

再者，12月11日海王星順行，但室火豬暗黑力量還在。邱彥龍老師說，這段期間家庭與自我的壓抑、隱藏的秘密容易導致內在問題更加嚴重，關係強烈震盪，需要覺醒才能解決。但要特別注意謀殺、自殺、溺水、拘留監禁、重大火災、陸海空交通意外、酗酒、吸毒、中毒、詐騙等問題，明年2月21日才能解除。

最後是12月14日天王星逆行進入最後屠殺斷頭階段，且將持續不短的時間，要一直到2026年3月28日止，不論財富、事業、工作、身體、感情、合夥、婚姻、買賣、搬遷、價值觀、甚至生命，都在變動範圍內，影響範圍很廣，懂得情緒管理者，才會是這段時間的贏家。

在健康方面，邱彥龍老師提醒，這段時間要特別注意心臟病、中風、血壓波動、眼壓問題、頭痛、失眠、過度思考、腸胃不適、胸悶、支氣管、感冒、病毒感染、肺病、婦科疾病、癌症、膝蓋痛、肩頸痠痛、牙齒問題、糖尿病、結石、腎病、痛風、肝病、坐骨神經、髖關節、免疫系統問題、昏睡、全身僵硬、強迫症、夢遊、精神恍惚、中毒等，還要防範交通、墜樓、燒燙傷、刀傷、挫傷等意外。

邱彥龍老師說，大雪期間最旺的星是木星、海王星跟火星，因此有利於慈善福利機構、司法界(律師、法官)、宗教命理行業、銀行金融保險業、報業、印刷業、纖維業、橡膠業、化學產業、進出口貿易、飯店業、海淡水產業、船務運輸業、餐飲業、五穀、農產品、飲料業、諮商、靈性療癒、教育業、軍警消防、軍工產業、醫美業、危機處理產業及殯葬業等25種行業。

而上升、太陽或月亮星座落在巨蟹、雙魚、射手、天蠍及摩羯等5星座者，這段期間第六感特別強烈，只要將自己的情緒管控好，即可無往不利。

邱彥龍老師最後引用了《易林·家人之旅》卦：『山陵丘墓，魂魄室屋。精光竭盡，長臥無覺。』來提醒大家，「大雪」節氣就是一個生命由盛轉衰，由聚轉散的階段，但一切事物的更新都是自然法則，結束也是另一個循環的開始，凡事正面看待，則可安心自在。

