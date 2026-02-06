週日急凍！平地1地區體感溫度剩2度 高山有望降雪

生活中心／游舒婷報導

寒流要來了！這次最冷的時候預計在週日（8日），空曠地區低溫最低恐達6度，苗栗的體感溫度甚至可能只剩下2度，民眾外出務必做好保暖準備。

寒流要報到了！這次最低溫預計是在週日。（圖／資料照）

中央氣象署指出，這波寒流將在明（7）日南下，馬祖、金門以及中部以北、宜花地區率先轉冷，其餘地區也會在晚間明顯降溫。明天晚間起到週日清晨，北台灣及離島低溫可能下探10度左右，部分地區甚至更低。

週日將是冷空氣影響最明顯的一天，北部與宜蘭白天高溫僅約13至14度，中部、台南及花東約14到18度，高屏地區約22度。週日至下週一清晨，台南以北、宜蘭、花蓮以及金門、馬祖普遍有10度以下低溫，高屏及台東局部地區也可能出現10度左右低溫。

這波冷空氣從週六持續影響到下週一清晨，最冷時段落在週日到週一清晨，西部及宜蘭低溫約9到12度，花東約11到14度，部分地區可能再低1到2度。北部沿海及空曠地區不排除出現6到7度低溫，整體強度將是入冬以來最強寒流。根據體感溫度預報，週日苗栗體感溫度最低恐下探2度，新竹縣市約3度，彰化也僅剩4度。

降雨方面，今天鋒面通過，北部及宜花地區有短暫降雨，南部、台東及中部山區也有局部雨勢。明天開始水氣偏多，基隆北海岸、宜蘭及雙北山區有降雨，局部可能出現較大雨勢；明晚至週日清晨，南部有零星短暫雨。週日及下週一水氣逐漸減少，天氣轉為多雲到晴。若溫度與水氣條件配合，明晚起到週日，高山地區有降雪機會。

