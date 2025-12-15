週日東北季風增強南下！「冷空氣轉活躍」12月下旬急凍機會高

生活中心／黃依婷報導

週末台灣附近受槽前不穩定環境影響，水氣有增多的趨勢。（圖／翻攝自Windy.com）

今（15）日晚間到明日清晨仍有輻射冷卻低溫發生的機會，中北部、東北部空曠地區仍可能出現局部12度或以下低溫的情況，南部及花東空曠地區也可能有局部15度或以下低溫；且週二夜晚到週三清晨中北部、東北部空曠地區仍要注意局部12到14度低溫出現的機會。

氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，週三下一個短波槽自長江口、黃海一帶偏北東移，位置比較北邊，對台灣天氣的影響有限，但是短波槽後方新一波大陸冷高壓前緣又會在週三下半天起延伸到台灣附近，底層東北季風逐漸加強，雖然強度有限，但是迎風面地區的天氣仍會有所變化，桃園、大台北、宜花東、恆春半島一帶降雨機會提高，轉為有短暫陣雨天氣。

「天氣風險 WeatherRisk」表示，週三夜晚到週四清晨中北部空曠地區如果有輻射冷卻作用配合，仍可能有局部15度以下低溫出現的機會。週四北部、東北部白天高溫略降至20到22度，夜晚到週五清晨中北部空曠地區配合輻射冷卻作用，局部地區低溫還是有機會降到15度以下。

「天氣風險 WeatherRisk」提到，週末台灣附近受槽前不穩定環境影響，水氣有增多的趨勢，各地雲量增多並且有短暫陣雨機會，主要降雨的時間集中在週六白天起到週日清晨之前，週日清晨之後水氣逐漸向東離開，各地降雨逐漸減少，轉為多雲天氣，但是很快的在週日下午起東北季風逐漸增強，迎風面的北部、東半部又將逐漸有地形降雨出現的機會。

「天氣風險 WeatherRisk」提醒，週日晚間東北季風增強南下後，展望下週又將是冷空氣較為活躍的一段時間，12月下旬應該會有溫度相對較為偏冷的機會。

