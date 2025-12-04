週日溫差飆10度！下波冷空氣又要抵台 氣象署曝回暖時間

記者蔣季容／台北報導

未來一週溫度。（圖／氣象署）

再忍一天回暖！中央氣象署表示，昨晚到今（4）日清晨是這波冷空氣影響最顯著的時候，局部地區觀測到12度，預計這波冷空氣將影響到週五。週末兩天冷空氣減弱，各地回暖皆看得到陽光，不過下週一（8日）又有一波冷空氣增強，提醒民眾要留意天氣變化。

氣象署預報員趙竑說明，今天最低溫出現在馬祖南竿11.4度，台灣本島最低溫則是雲林古坑12.6度，其次是新北石碇13.3度，全台各地感受上都有涼意。明日仍繼續受到東北季風影響，北台灣整天21度以下，中南部則是日夜溫差大，白天高溫26度，清晨低溫17度。

今天最低溫出現在馬祖南竿11.4度，台灣本島最低溫則是雲林古坑12.6度。（圖／氣象署）

趙竑指出，週末環境轉乾，日夜溫差更明顯，週日整個西半部日夜溫差都接近10度左右。下週一又受到下波冷空氣影響，不過相對於今天這波沒有這麼強，降幅不明顯，北台灣高溫約降到21至22度，其他地方仍是早晚偏涼，到了週三（10日）台灣附近又轉為偏東風，要留意日夜溫差大。

明天水氣偏多，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭降雨較明顯。（圖／氣象署）

降雨方面，趙竑提到，明天水氣偏多，桃園以北、東半部及恆春半島留意降雨情況，尤其是基隆北海岸、大台北山區及宜蘭較明顯。週末各地回到穩定偏乾天氣，下週一東北季風增強，桃園以北、東北部及恆春半島留意局部短暫雨，週三東北季風減弱，雨區以迎風面東半側零星降雨為主。

