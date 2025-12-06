週日迎大雪節氣！週六清晨新竹11.4度 下週末冷空氣恐更強烈

週日即將迎來「大雪」節氣，天氣呈現回暖趨勢，但週六清晨受輻射冷卻效應影響，新竹關西出現11.4度低溫，嘉義縣11.6度，雲林和台南也僅有11.9度。氣象署預報員劉沛滕表示，週六白天東北季風減弱，氣溫回升，高溫可達25至28度，但提醒民眾注意日夜溫差大的情況。好天氣將持續兩天，但下週一北部和東半部將轉為局部短暫降雨，下週末還將迎來一波強烈冷空氣南下，低溫恐探10度。

週日迎接節氣大雪。（圖／TVBS）

氣象署預報員劉沛滕指出，週六清晨新竹關西測得11.4度的低溫，嘉義縣為11.6度，雲林和台南也只有11.9度，南投則為12.5度。儘管清晨氣溫偏低，但整體而言北部天氣舒適，南部則略微偏熱，白天高溫將上升至28度。劉沛滕進一步表示，週六的高溫已經開始逐步回升，可達25至26度甚至更高，提醒大家在日夜溫差大的天氣型態下，要特別留意早出晚歸時的天氣變化。

未來一週留意日夜溫差大。（圖／氣象署提供）

根據氣象預報，週日氣溫將持續回升，但東半部可能有零星飄雨。到了下週一，東北季風增強導致氣溫下降，迎風面的北部和東半部地區將出現局部短暫降雨。劉沛滕說明，東北季風到下週三會逐漸減弱，天氣型態轉為偏東風，東半部地區仍有零星降雨，但下週三至週五大致恢復較為穩定的天氣型態。

值得注意的是，下週末（13日至15日）將有一波冷空氣南下，可能挑戰入冬以來最強冷空氣，低溫恐怕下探10度。同時，週日將迎來今年倒數第二個節氣「大雪」，象徵氣候轉趨嚴寒，也是烏魚大批湧進台灣海峽，進入盛產期的時節。

命理專家提醒民眾在大雪節氣有幾項禁忌：避免過度運動、不要用棉被蓋頭、不宜晚睡早起、避免前往山上或海邊、室內不要開強烈暖氣。特別提醒老年人要當心在戶外吹風太久，因為冷空氣強烈，應隨時留意身體變化。

