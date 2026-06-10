【週日開搶】花澤香菜台北 Legacy 售票懶人包！座位、票價、粉絲福利一次看

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

（圖片來源：Welcome Music 粉絲專頁）





日本聲優歌手花澤香菜宣布舉辦《HANAZAWA KANA LIVE 2026 KANAMEGURI》巡迴演出，台北場將於 9 月 26 日於 Legacy Taipei 開唱。並在 6 月 14 日、本週六中午全面啟售，持有 VIP 票根的粉絲可於現場以 1 元加購限定特典。

（圖片來源：Welcome Music 粉絲專頁）

擁有獨特聲線與超高人氣、作為日本最具代表性的女性聲優之一，花澤香菜多年來於動畫、配音及音樂領域持續活躍，以細膩的演技與極具辨識度的聲音塑造無數深受喜愛的角色，陪伴無數動漫迷走過不同世代。

廣告 廣告

除了聲優身分外，花澤香菜亦持續以歌手身分展開音樂活動。自出道以來陸續發表多張專輯與單曲，並舉辦多次全國巡演，以獨樹一格的音樂風格與現場魅力，在日本及亞洲各地累積廣大粉絲們的支持。

本次巡演以《KANAMEGURI》為題，集結花澤香菜多年音樂活動所累積的軌跡與故事。透過豐富多彩的樂曲編排，以及充滿層次感的現場演出，帶領粉絲們走進屬於花澤香菜的音樂世界，感受她作為歌手最真實且動人的一面。

睽違再度來到台北，花澤香菜將於 Legacy Taipei 與台北的粉絲們相見。無論是一路陪伴至今的各位，或是透過作品認識她的朋友們，都能在這場近距離的演出中感受到屬於《KANAMEGURI》的獨特魅力。

（圖片來源：Welcome Music 粉絲專頁）

《HANAZAWA KANA LIVE 2026 KANAMEGURI》台北場票價為 VIP 3600 元、一般票 2980 元及身障票 1490 元，本場演出僅有全座席，也就是全部都是對號入座的座位，並沒有提供沒有站票或無座自由席。

（圖片來源：Welcome Music 粉絲專頁）

另外，持有 VIP 票根粉絲可於現場以 1 元台幣加購 VIP 限定特典，內容包括藝人手渡親筆簽名明信片、VIP 限定專屬 PASS、周邊商品優先購等福利，並透過電腦隨機抽出五位幸運的購票粉絲贈送「官方限定藝人親筆簽名演唱會海報」（A3）一張，中獎名單請密切鎖定官方粉專。

HANAZAWA KANA LIVE 2026 KANAMEGURI in TAIPEI

演出日期｜2026.09.26 (Sat.)

演出地點｜Legacy Taipei

演出時間｜OPEN 17:30／START 18:30

票 價｜VIP NT$3,600／一般票 NT$2,980／身障票 NT$1,490

※本場演出為全座席，憑票面座號對號入座※

售票日期｜2026.06.14 (Sun.) 中午12:00 全面啓售

購票方式｜KKTIX售票系統‧全台全家便利商店FamiPort

購票連結｜https://reurl.cc/yOV6bO

主辦單位｜Welcome Music

注意事項

※本場演出為全座席，憑票面座號對號入座，實際入場時間依現場公告為準。

※ 演出時段全程禁止拍照、攝影、錄音及直播。

※ 禁止攜帶專業攝影器材入場。

※ 場內全面禁止吸菸、禁止飲食。

※ 活動特典相關流程，將會另行公布。