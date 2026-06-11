週日降雨再擴大！一週雨區曝光 端午節前「氣溫逐日回升」
記者蔣季容／台北報導
中央氣象署指出，受鋒面影響，今（11）日與明日全台雲量偏多且有短暫陣雨，中南部更有局部大雨機率。週六鋒面北移，午後各地雨勢轉趨明顯；週日至下週一隨西南風增強，水氣大幅增多，中南部地區需嚴防局部短延時豪雨，北部與東半部亦有午後強降雨。下週二起降雨趨緩，氣溫將逐日回升，端午節前夕各地高溫可達32度。
氣象署預報員黃恩鴻指出，今天台灣附近雲量偏多，各地多雲到陰有短暫陣雨，尤其中南部有局部大雨情形。明天鋒面逐漸往北移，各地降雨機率仍高，會有短暫陣雨出現，尤其西半部有不定時陣雨或雷雨，甚至有局部大雨情形。
黃恩鴻說明，週六鋒面北移至台灣北部海面，白天多雲，中部以北、宜蘭、花蓮及各山區有局部大雨，午後雨勢更明顯。晚上西南風逐漸增強，中南部降雨增加，轉為短暫陣雨或雷雨天氣型態。
黃恩鴻提及，週日至下週一西南風增強，水氣明顯增多，中南部有大雨甚至局部短延時豪雨出現；北部、東半部留意午後對流，也可能會有大雨情形。下週二至下週四西南風減弱，水氣一天比一天減少，北部及東半部轉為多雲午後雷陣雨，中南部仍有不定時陣雨或雷雨，但降雨時間縮短，範圍也減少。
溫度方面，黃恩鴻表示，明天北台灣高溫24至25度，感受偏涼，其他地方27至29度。週六至下週二溫度稍微回升，各地高溫約27至29度，中南部局部30度以上，週日台東有焚風發生機率。下週三至四靠近端午節時，高溫約30至32度，局部溫度還會更高一些。
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