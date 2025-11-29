週日雲量增多局部短暫雨 下週東北季風增強降溫
（中央社記者吳欣紜台北29日電）氣象署表示，明天白天各地雲量增多，基隆北海岸、宜花東及恆春半島局部短暫雨，西半部地區也有零星短暫雨，12月2日東北季風將增強，3日起明顯降溫。
相較於今天各地晴朗的好天氣，中央氣象署預報員鄭傑仁今天告訴中央社記者，明天至12月1日水氣逐漸增多，各地雨量增加，基隆北海岸、宜花東及恆春半島局部短暫雨、西半部地區也有零星短暫雨。
根據中央氣象署天氣概況，12月1日晚間起至2日白天桃園以北及東北部地區也有局部短暫雨，東部、東南部地區及中南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。
至於氣溫部分，鄭傑仁說，由於東北季風偏弱，與今天相較無明顯變化，明、後天清晨低溫約在攝氏18至20度，高溫約25至26度。
不過，鄭傑仁表示，12月2日晚間起東北季風增強，天氣有明顯變化，12月3日、12月4日氣溫下降，北部、中部凌晨低溫約15至17度、南部則18至19度，相較於明後天的低溫約有3至4度的降幅；高溫部分，北部地區可能不到20度。
氣象署也表示，12月3日、12月4日受東北季風影響，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。
另外，12月5日、12月6日東北季風逐漸減弱，白天各地氣溫逐漸回升，早晚仍較涼，基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。（編輯：張銘坤）1141129
