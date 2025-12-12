週日首波冷氣團報到！北東轉乾冷 中南部清晨探12度

週日晚起首波冷氣團報到，全台氣溫明顯下降。（示意圖／方萬民攝）

天氣將在週末出現明顯變化。根據天氣風險公司分析師林孝儒今（12）日說明，週日將有今年首波冷氣團南下，北部與東部天氣可望轉為穩定，氣溫同步下降；中南部雖維持晴朗，但清晨與夜間將出現顯著低溫，提醒民眾注意保暖。

林孝儒指出，從今日至週六白天，台灣持續受到東北季風影響，北部與東部地區以陰雨天氣為主，氣溫預估在18至24度之間，體感偏涼。其中，迎風面的北海岸及東北部山區降雨機率較高，降雨時間亦較長，可能累積較多雨量。外出民眾應注意行車視線不佳與路況濕滑，若前往山區，亦須留意土石鬆動的安全風險。

相較之下，中南部則為晴時多雲的天氣，氣溫介於18至27度之間，白天舒適，夜晚偏涼，日夜溫差大，建議隨身攜帶保暖衣物。

隨著冷空氣在週六晚間開始影響台灣，各地將明顯感受氣溫驟降。林孝儒表示，週日全台將轉為乾冷型態，北部與東部降雨機率降低，轉為多雲到晴；中南部則維持穩定晴朗，天氣較為舒適。

氣溫方面，北部與東部白天高溫約在16至19度，低溫落在14至15度之間，沿海、空曠地區或山區甚至可能降至12至13度。中南部高溫可達20至25度，但清晨低溫也將下探至15至17度，空曠與近山地區甚至不排除出現12至14度的低溫。雖然白天相對溫暖，但因輻射冷卻效應，中南部清晨氣溫將不遜於北部。

林孝儒提醒，這波冷氣團的影響可能持續至下週一，各地夜間與清晨寒意明顯，尤其心血管及呼吸道相關疾病患者、長者與幼童等敏感族群，應特別注意晨晚的保暖與活動安排。預計冷氣團將在下週一白天逐漸減弱，屆時各地氣溫才會慢慢回升。









