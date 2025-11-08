一週暴增2.4倍！日本流感「全面大流行」林氏璧：出發前快打疫苗
記者簡浩正／台北報導
日本流感進入全面大流行！旅遊達人、前台大感染科醫師林氏璧（孔祥琪）表示，日本新冠疫情趨緩，但交棒給流感，近2週每家醫療機構平均通報病患數，已從3.26人增加到14.9人的高點。目前台灣、日本流感病毒株都是同一株A型H3N2，他提醒這隻病毒株重症率較高，呼籲民眾赴日前先施打流感疫苗。
林氏璧在臉書粉專發文表示，延續之前和大家報告的，日本夏天新冠流行已經下來，但流感交棒，兩週前每家醫療機構平均通報患者數為3.26人，現在已經增加到14.9人的高點了。目前在台灣日本兩邊流感病毒都在流行，都是同一株A型H3N2，請大家注意。
他說，根據國立健康危機管理研究機構等的報告，截至11月2日的一週內，全日本3000多家醫療機構報告的流感患者人數為57,424人，比前一週增加了約2.4倍。 每家醫療機構平均患者數為14.9人，比前一週的8.61又增加了不少，2025年度第一次超過了10。超過10人是「注意報」等級，超過30人則是「警報」。
林氏璧進一步分析，去年日本流感是比較晚才開始流行的，到12月才突然衝到前所未有的高點，然後來的快去得也快。以破10的這個時點來說，今年比去年早了6週。此外，日本和台灣觀察到的流感病毒型別一樣，目前都是以A型H3N2為多，已經不是夏天之前流行了一整年的H1N1了。台大醫院小兒感染科教授黃立民曾多次呼籲「要小心這隻捲土重來的病毒，因為他的重症率比較高。」
他呼籲近期要到日本的民眾，考慮施打流感疫苗（抗體生成需要14天）。台灣11月開始公費已經開放到第二階段，50至64歲無高風險慢性病成人接種。考慮旅平險的醫療部分是否有提供包含法定傳染病；下載好有助於就醫的APP，或查好可能需要的就醫資訊；並可準備一些症狀治療藥物以備不時之需。
更多三立新聞網報導
川普白宮砍減肥藥價 藥廠代表「當場昏倒」台灣諾和諾德：非本公司員工
補充保費政策惹民怨 蘇一峰批方向錯誤：「3類人多收費」才公平
民怨炸鍋！「補充保費」新制急轉彎 林靜儀曝心境：憂「1挑戰」
他騎車環島8天突「右腳無力」竟椎間盤突出！醫嘆「2因素」個案暴增3成
其他人也在看
日本流感疫情飆升！H3N2易轉重症 醫警告「這區域」風險高
日本流感大流行！疫情較去年提早6週爆發，感染人數暴增2.4倍，關東、東北地區病例數量驚人！專家警告，在日本就醫費用最高恐花費約新台幣20萬元，建議出國前先打疫苗做好防護。台灣流感疫情雖稍緩解，但預估12月下旬將迎來高峰期，民眾仍需提高警覺。截至11月3日，台灣公費流感疫苗接種數已達477.8萬人次，為去年同期的1.2倍。面對流感威脅，專家呼籲大家切勿掉以輕心！TVBS新聞網 ・ 1 小時前
坦言補充保費「2萬元門檻太低」 陳時中：政策沒有轉彎、要有劫富濟貧精神
為了替健保增加財源，衛福部擬調整補充保費，引發各界反彈，行政院指示暫緩規劃。行政院政務委員陳時中今（11/8）受訪強調，政策「沒有所謂的轉彎」，不過調整額度必須思考，2萬元門檻真的太低，恐怕跟健保基本精神衝突，也會衝擊小資族，起徵額度需要再討論。太報 ・ 6 小時前
溫體豬來了！ 彰化爌肉飯、肉圓今早開賣大排長龍｜#鏡新聞
非洲豬瘟疫情解禁，溫體豬強勢回歸，彰化知名阿泉爌肉飯今天（11/8）一早大排長龍，有饕客一口氣點三碗，另一間知名的阿璋肉圓店，老闆休業15天後重新開張，心情好加碼外帶促銷買10顆送兩顆！ 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 7 小時前
迎利多 日股前景續看好
今年以來日本股市表現突出，日股也持續創歷史新高。投信法人認為，日本股市基本面展望良好，勞工薪資有望持續調升，企業獲利上修，股市結構性改革也持續進行，日股前景持續看好，但與其他成熟市場相比，日股中單一企業的波動風險相對較高，因此選股顯得更加重要。工商時報 ・ 1 天前
保育黑鳶七堵山區倒掛鳥網慘死 竊鴿集團2成員落網
基隆市七堵山區日前有4隻保育類黑鳶被發現掛網慘死，警方獲報後經多日埋伏，7日在友蚋山區逮補竊鴿集團吳姓及王姓男子，全案依加重竊盜罪移送法辦。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
「真的討厭對上你」戴資穎退休 辛度長文致敬：會想念你的魔法
台灣羽球一姐「小戴」戴資穎宣布高掛球拍正式退休，球迷相當不捨，多年來在賽場上與小戴交鋒的印度名將辛度（P.V.Sindhu），也在社群上感性發文，坦言「真的很討厭和你交手」，因為這15年來，小戴每次都台視新聞網 ・ 8 小時前
日本流感全面大流行 前台大醫：出發前快打疫苗
日本流感進入全面大流行，旅遊達人、前台大感染科醫師林氏璧表示，日本新冠疫情趨緩，但交棒給流感，2周前每家醫療機構平均通報病患數為3.26人，現在已經增加到14.9人的高點。目前台灣、日本流感病毒株都是同一株A型H3N2，他提醒，這隻病毒株重症率較高，呼籲民眾赴日前先施打流感疫苗。中時新聞網 ・ 12 小時前
勇鷹高教機故障頻傳！徐巧芯：應全面檢測
[NOWnews今日新聞]台東基地一架勇鷹高級教練機昨日下午例行訓練後，停機階段發生煞車失效，導致飛機滑出停機區進入草地，經實施緊急關車，人員平安，飛機輕損。這是今年第3起勇鷹高教機重大飛安事故，審計...今日新聞NOWNEWS ・ 8 小時前
慈大附中迎25周年 校慶運動會熱鬧活力
慈大附中，第25屆校慶運動會，全校師生、家長、志工，一起動一動筋骨，不只培養孩子運動家精神，也從活動中，啟發團隊合作的智慧，現場還有舉辦園遊會，親自動手做，與來訪的民眾分享，有吃又有喝，最重要的...大愛電視 ・ 8 小時前
鋼鐵爸送顏正國最後一程！心痛：無法面對 「下週換辦媽媽告別式」李千娜台下哭崩
鋼鐵爸送顏正國最後一程！心痛：無法面對 「下週換辦媽媽告別式」李千娜台下哭崩娛樂星聞 ・ 7 小時前
《國際經濟》低於預期 日9月家庭支出略嫌保守
【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】日本政府7日表示，當地9月家庭支出只有比去年同期增加1.8%，比市場預估值2.5%要低。同時，經季節性因素調整後，9月家庭支出較8月要少0.7%，外界預估是稍微少0.1%而已。 分析師指出，日本民眾的消費與薪水多寡，是日本央行非常關注的兩大指標，因為可做為參考決定下次升息的時機點。日前，行長植田和男曾暗示，2025年最後一次在12月中旬舉行的例會上，有可能再次調升利率。 日本首相高市早苗本周說過，日本在以穩定的薪資成長作為後盾，讓物價可以長期上漲並達到目標值的理想狀況，目前只有完成一半。路透社認為，這代表高市早苗希望，日本央行在升息的議題上，能多加考慮後再決定。 根據日本官方6日的資料，當地物價漲幅已經有好一段時間，都超過名目薪資的漲幅，因此，日本扣掉通膨後的實質薪資，在9月時已連續第9個月都在下滑，也就是說，今年前9個月，日本上班族領的薪水只減無增。 為了對抗頑強的通膨，日本最大的工會組織Rengo表示，2026年將向日企提出，至少加薪5%以上的要求，希望連續4年都可以順利地大幅度加薪。Rengo旗下的一個工會團體UA Zensen也說，將在明年的薪資談時報資訊 ・ 1 天前
舊公館圓環再調管制惹怨 蔣萬安：安全最優先
（中央社記者陳昱婷台北8日電）位於台北市羅斯福路與基隆路口的公館圓環拆除已1個多月，今天再度調整路型管制措施，引發怨言。台北市長蔣萬安說，市民安全永遠是最優先考量，此路口改正交後事故量大幅降低44%。中央社 ・ 9 小時前
蒙特婁國際旅展 台灣展區推永續旅遊、文化魅力
（中央社記者胡玉立多倫多7日專電）蒙特婁國際旅展7日至9日舉行，台灣觀光署精心設計的台灣展區結合互動裝置、影片放映與導覽講解，邀請參觀者感受台灣自然風光與獨特文化傳統，並展示台灣邁向以永續、創新與真實體驗為核心的旅遊轉型成果。中央社 ・ 4 小時前
總感覺臉書詐騙廣告檢舉不完？路透：因為Meta每一年靠「它」大賺5千億
平時有使用臉書（Facebook）習慣的讀者，應該都有類似經驗，近年來該平台上各種詐騙廣告、社團滿天飛，但無論你如何主動封鎖或舉報，好像都無法徹底消除和消滅，根據《路透》最新一則詳細調查報導描述，似乎與背後龐大的廣告收入有關。路透調查記者審閱的一份內部文件發現，臉書母公司Meta在2024年底的內部估算顯示，一年總營收大約有10%比例、折合約160億美元（約......風傳媒 ・ 20 小時前
心臟病發作不只是胸痛，這些「非典型」症狀要小心！心臟病發作時該怎麼做？
【華人健康網文／國泰綜合醫院心血管中心主治醫師郭志東】很多人以為心臟病發作會像電影裡演的那樣——猛然捂著胸口、倒地不起。但實際上，心肌梗塞在真實生活中的表現可能非常多樣，且常常被忽略，延誤就醫時間。國泰綜合醫院心血管中心主治醫師郭志東表示，心臟病發作通常指的是急性心肌梗塞，它的成因大多是因為…華人健康網 ・ 4 小時前
熊闖民宅釀13死！日本警察廳急下令：可用步槍射殺
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導受到氣候變遷與人口減少影響，今年日本「熊害」特別嚴重。熊頻繁闖入住宅區，截至目前已發生超過100起攻擊事件，造成13人喪...FTNN新聞網 ・ 7 小時前
影／彰化市慶祝重陽節表揚金婚夫婦 恩愛50年牽手半世紀
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】今年10月29日的「九九重陽節」已過，彰化市為慶祝重陽節舉辦的系列活動壓軸互傳媒 ・ 8 小時前
莊人祥59歲罹胃癌！醫揭早期無症狀 「4大地雷食物」曝光
衛福部常務次長莊人祥日前親自證實，自己在去年初擔任疾管署署長期間，被診斷出胃癌，好在醫療團隊與家人支持，目前恢復良好。該消息一出震驚各界，也讓民眾升高對胃癌的防治意識。醫生提醒，應減少攝取醃漬、鹹食、煙燻及加工食品，才能守護胃部健康。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
11/7立冬進補！6禁忌注意「別喝大量熱水」 命理師提醒3星座：當心爆發身體不適
今年11月7日是二十四節氣中的「立冬」，它象徵冬季的開始，此時陽氣漸收、陰氣增強，氣溫明顯轉涼，萬物進入休養蓄藏的階段。民間習俗中，人們會進補或吃餃子、薑母鴨等暖身料理，希望以食補禦寒，為冬天儲備能量。姊妹淘 ・ 1 天前
愛吃「2美食」要注意！台中婦頭暈送醫驚罹大腸癌 醫：小心7徵兆
台中一名70多歲的婦人，最近上廁所型態改變卻不以為意，不僅出現血便，有時還便祕一整天沒上廁所。日前在家中因便秘、如廁不順，身體虛弱導致頭暈身體不適，全身無力的被家人送到醫院急診，醫師抽血驗出血紅素過低，檢查出有腸胃道出血，馬上輸血治療，住院期間進一步詳細檢查，發現有嚴重內痔出血、還罹患大腸癌，胃鏡檢查上消化道也有出血，後續給予治療。鏡報 ・ 1 天前