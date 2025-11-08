一週暴增2.4倍！日本流感「全面大流行」林氏璧：出發前快打疫苗

記者簡浩正／台北報導

日本流感進入全面大流行！旅遊達人、前台大感染科醫師林氏璧（孔祥琪）表示，日本新冠疫情趨緩，但交棒給流感，近2週每家醫療機構平均通報病患數，已從3.26人增加到14.9人的高點。目前台灣、日本流感病毒株都是同一株A型H3N2，他提醒這隻病毒株重症率較高，呼籲民眾赴日前先施打流感疫苗。

林氏璧在臉書粉專發文表示，延續之前和大家報告的，日本夏天新冠流行已經下來，但流感交棒，兩週前每家醫療機構平均通報患者數為3.26人，現在已經增加到14.9人的高點了。目前在台灣日本兩邊流感病毒都在流行，都是同一株A型H3N2，請大家注意。

他說，根據國立健康危機管理研究機構等的報告，截至11月2日的一週內，全日本3000多家醫療機構報告的流感患者人數為57,424人，比前一週增加了約2.4倍。 每家醫療機構平均患者數為14.9人，比前一週的8.61又增加了不少，2025年度第一次超過了10。超過10人是「注意報」等級，超過30人則是「警報」。

林氏璧進一步分析，去年日本流感是比較晚才開始流行的，到12月才突然衝到前所未有的高點，然後來的快去得也快。以破10的這個時點來說，今年比去年早了6週。此外，日本和台灣觀察到的流感病毒型別一樣，目前都是以A型H3N2為多，已經不是夏天之前流行了一整年的H1N1了。台大醫院小兒感染科教授黃立民曾多次呼籲「要小心這隻捲土重來的病毒，因為他的重症率比較高。」

他呼籲近期要到日本的民眾，考慮施打流感疫苗（抗體生成需要14天）。台灣11月開始公費已經開放到第二階段，50至64歲無高風險慢性病成人接種。考慮旅平險的醫療部分是否有提供包含法定傳染病；下載好有助於就醫的APP，或查好可能需要的就醫資訊；並可準備一些症狀治療藥物以備不時之需。

