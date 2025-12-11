週末低溫再下修 「最凍時間曝」...鄭明典也示警

鄭明典指出，左側高壓沿青藏高原南下，會帶來「快速降溫」，天氣乾冷。（圖／翻攝自鄭明典臉書）





今（11）日上午，受東北季風減弱影響，全台各地氣溫回升，不過到了下午，東北季風稍微增強，迎風面的水氣也隨之增加。前氣象局長鄭明典貼出平均海平面氣壓現況圖表示，週末影響台灣的冷高壓，將帶來一波東北季風增強。

鄭明典昨臉書指出，陸地上紅色區域代表冷高壓，現況有兩個中心，分別位於東西兩側，強度大約在1050百帕左右，左側稍強一些。他解釋，右側高壓今日會逐漸出海，出海緯度偏北，因此會帶來東北季風增強，但降溫不明顯，迎風面因雲量增加及降雨，天氣變化較為明顯。至於左側高壓，由於受前方高壓阻擋，會沿青藏高原邊緣先往東再往南，偏南出海，帶來乾冷天氣，氣溫較低，但影響時間不長。

鄭明典今日再次貼出地面天氣圖，顯示冷高壓有兩個中心，右側1050百帕、左側1054百帕。他指出，右側高壓偏北出海，會增強東北季風，水氣較多但降溫不顯著；左側高壓則沿青藏高原南下，會帶來「快速降溫」，天氣乾冷。

除了高壓之外，鄭明典還指出，台灣北方有一個紅色「L」符號，代表低壓發展的跡象。低壓的逆時針環流對冷空氣南下影響關鍵，這一區的低壓要到週六（13日）才會較明顯發展，屆時低壓西側的北風會將冷空氣影響延伸至更南的地區。

臉書粉專「林老師氣象站」也表示，根據今晨美國NCEP數值模式模擬，大陸冷空氣持續南侵，週日（14日）晚至週一（15日）清晨降溫最明顯，全台將感受到寒意。週一後水氣減少，乾冷氣團加上輻射冷卻效應，夜間與清晨體感溫度將更低，「低溫再度明顯下修」。

中央氣象署指出，週六晚起東北季風將再度增強，或受到大陸冷氣團南下影響。週日至週一冷氣團影響，各地天氣偏冷，大部分地區為晴到多雲，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部及恆春半島有零星短暫雨；週日中部以北山區也可能出現零星短暫雨。由於水氣減少，早晚輻射冷卻明顯，局部空曠地區或近山區平地溫度可能更低。

氣溫方面，中央氣象署預測，明日及週六低溫在15至20度之間；高溫北部、宜蘭及澎湖、金門約21至24度，花東24至26度，中南部26至28度，馬祖18至19度。週日及週一低溫，中部以北、宜蘭、花蓮及金門、馬祖約12至15度，南部、台東及澎湖14至17度；高溫北部、宜花及澎湖、金門16至23度，中南部及台東21至26度。

