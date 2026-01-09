週末低溫恐探7度、高山有望降雪 一張圖秒懂何時回暖

今（10）日白天氣溫短暫回升，但隨即有新一波大陸冷氣團南下，配合輻射冷卻效應，週末期間中部以北及空曠地區低溫恐下探7至9度，預計這波冷氣團將影響至週日（11日），下週一（12日）起冷空氣減弱，各地氣溫將逐日回升。此外，中央氣象署指出，週末雲量變化大，高山地區仍不排除短暫冰霰或降雪。

今晨受冷空氣及輻射冷卻影響，中部以北及宜蘭低溫約9至11度，南部及花東約12至14度，局部地區氣溫可能更低。白天氣溫回升，北部及宜蘭高溫約18至19度，中南部及花東約20至23度，不過西半部日夜溫差大，早晚外出仍需注意保暖。

廣告 廣告

離島方面，澎湖晴時多雲，氣溫約15至17度；金門晴時多雲，約9至18度；馬祖晴時多雲，低溫約7度，高溫約14度。

高山追雪2500公尺以上有機率

西半部多為晴到多雲，東半部雲量偏多，基隆北海岸、東半部及恆春半島有零星降雨機會；下半天起東北風增強，西半部山區水氣略增，也有零星降雨可能。若水氣與低溫條件配合，2500公尺以上高山仍可能出現零星降雪或冰霰。

週六冷空氣接力再南下

氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，今天午後隨著中高層短波槽掠過台灣以北，這波冷空氣將再度增強。這波冷氣團屬於「乾冷」性質，今天晚間至週日清晨，因乾空氣移入加上風力減弱，輻射冷卻效應將十分明顯，中北部及東北部都會區低溫約10至13度，空曠沿海及縱谷地區則需嚴防10度以下、甚至7至9度的極端低溫。

週末冷空氣南下，但下週三後天氣逐漸回暖。（圖／翻攝「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專）

下週三起明顯回暖

展望下週天氣，週日起轉為乾冷，各地多雲到晴。下週一至週二（13日）大陸冷氣團逐漸減弱，風向轉為偏東風，白天氣溫將回升1至2度，北部及東半部高溫約20度，中南部可達23至25度；但清晨仍受輻射冷卻影響，日夜溫差依然偏大。

預計從下週三（14日）起至週末，北方冷空氣勢力進一步減弱，台灣環境轉為偏東風，各地白天回暖幅度將更為明顯，寒冷程度大幅緩解。不過屆時迎風面的北部及東半部將轉為有局部短暫陣雨的天氣型態。