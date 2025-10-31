週末入秋以來最冷！北台灣首度叩關1字頭
中央氣象署指出，今（31日）鋒面通過及東北季風增強，北部、東北部及東部天氣轉涼。氣象粉專也指出，預報顯示，這一波涼空氣比較強，預期北部、宜蘭平地，將是入秋以來，首度叩關1字頭低溫，「週末的北台灣，秋意會頗有感。」
氣象署指出，今日鋒面通過及東北季風增強，北部、東北部及東部天氣轉涼；清晨基隆北海岸及北部地區有局部短暫陣雨，東北部、東部地區亦有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，白天起基隆北海岸、大臺北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，桃園以北地區及竹苗山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨。
氣象署預報，11月1日至3日東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、大臺北山區、東北部及東部地區有局部短暫雨，北部山區、大臺北、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨，3日北部地區亦有零星短暫雨。
氣象粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》昨（30日）也發文提醒，東北季風即將再度增強，預報顯示，這一波涼空氣比較強，預期北部、宜蘭平地，將是入秋以來，首度叩關1字頭低溫！週末的北台灣，秋意會頗有感。
粉專續稱，至於背風面的中南部，影響比較不明顯，白天還是偏暖，但日夜溫差會蠻大的，雖然天氣好，但不小心可能會感冒，穿著上請多多留意囉。
天氣職人吳聖宇今則在氣象粉專《天氣風險 WeatherRisk》發文指出，預估隨著東北季風逐漸增強，今降雨的部分會持續反應在迎風面的地形上，包括基隆北海岸、大台北東側、北部山區、宜蘭、花東以及恆春半島等地都有短暫陣雨機會，水氣並不多，因此降雨量普遍預報都不大，可能只有局部單點累積會稍微多一些。北部（桃竹苗）的平地則大致是多雲到陰，中南部為多雲到晴的天氣，是很典型的東北季風型降雨分布狀態。
溫度方面，吳聖宇分析，今天白天在北台灣會感受到轉涼的情況，跟昨天略顯偏熱有比較大的不同，自苗栗往北到宜蘭一帶白天高溫24至26度，風大的地方可能感受會更涼一些，花東地區白天高溫則是26至28度，中部地區高溫28至30度，南部地區高溫仍有30至32度。
吳聖宇提醒，值得注意的是今晚到明天（11月1日）清晨，中部、北部、東北部一帶市區的低溫預報已經降到20度左右，空曠地區可能會降到17至19度的低溫，涼意的感受應該會蠻明顯的。南部、花東地區市區的低溫約22至24度，空曠地區低溫也可能降到20至22度間，同樣會有比較偏涼的感覺，提醒大家要注意溫度轉涼的情況。風力的部分同樣要注意，自北海岸往南到西半部沿海、東南部沿海到恆春半島以及各個離島地區都可能有6至8級的強陣風出現機會。
明後天週末假期（11月1日至2日）一直到下週一（11月3日）都是持續受到這波東北季風的影響，預報資料看起來因為空氣較乾，因此降雨量不多，仍是集中在迎風面地區上，包括基隆北海岸、東北角、宜蘭到花東、恆春半島一帶雲量較多、較厚，並有局部短暫陣雨機會，南投以南山區則是中午過後仍有些熱力的雲層發展帶來局部降雨的預報訊號，其他地方則是多雲到晴的天氣，尤其中南部平地應該是相當穩定的天氣型態，整體適合安排旅遊活動。
溫度方面，吳聖宇表示，北台灣一整天都偏涼，其他地方日夜溫差變化較大的型態。自苗栗以北到宜蘭一帶白天高溫維持在23至25度左右，雲層較厚或風力較大的地方可能會更低一些，花東地區高溫則是在26至28度，自台中往南到高屏地區因為白天仍有陽光，高溫仍有機會接近或來到30度以上，越往南溫度升得越高。夜晚清晨在中北部、東北部空曠地區的低溫持續有機會降到17至19度，都市地區低溫則在19至21度之間，花東空曠地區也會降到19至21度，都市地區低溫21至23度，南部稍微再高一些，空曠地區低溫20至22度，都市地區低溫22至24度。中部往南的日夜溫差變化的確是比較大，早出晚歸的朋友要多加留意。自北海岸往南到西半部沿海、東南部到恆春半島沿海、以及各外島地區都持續有6至8級強陣風出現的機會，強風的情況也要注意，海邊風浪甚大，要留意安全。
