週末入秋以來降溫最大一波 北部、宜蘭低溫挑戰1字頭

氣象粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》發文表示，東北季風即將再度增強，這一波涼空氣較強，將是入秋以來，首度叩關1字頭低溫。氣象專家林得恩也說，今晚至明晨，最低溫有機會來到攝氏18或19度。

東北季風增強，北部和宜蘭低溫挑戰1字頭。（圖／翻攝自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專）

粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》發文表示，北部、宜蘭低溫將叩關1字頭，因為東北季風即將再度增強，預期北部、宜蘭平地將是入秋以來有感低溫，北台灣在週末秋意會很有感覺。中南部則是因為背風面，影響比較不明顯，白天還是偏暖，但日夜溫差大要留意。

氣象專家林得恩今天在臉書粉專「林老師氣象站」發文表示，「今天受東北季風再度增強及鋒面通過影響，環境水氣增多，大氣不穩定度增大，降雨區域也跟著擴大，降雨熱區為新竹以北、基隆及宜蘭地區，今天還會再加上花、東地區；而，中南部地區仍然是維持多雲到晴、午後有雨的穩定天氣。目前評估，這波東北季風影響，要持續到11/7或11/8才有逐漸減弱的趨勢。」

氣象專家林得恩表示，今年入秋以來最大一波降溫將來臨。（圖／翻攝自林老師氣象站）

氣溫方面，林得恩表示，這波降溫新竹以北、基隆及宜蘭地區最明顯，「今晚至明晨，最低溫有機會來到攝氏18或19度，全天都有涼意」，至於中南部地區雖然白天氣溫高，但要注意日夜溫差增大，應適時調整衣物。沿海空曠地區、離島要留意強勁陣風，風浪也會變大，海邊活動也請注意安全。

