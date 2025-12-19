週末全台有雨！氣溫轉涼最低13度 放晴時機點曝光

生活中心／游舒婷報導

明天起又要變天了！天氣粉專指出，週六（20）日水氣偏多，全台各地都有降雨機會；週日（21）日東北季風增強，氣溫將明顯下降，一直到下週一（23）日水氣減少，各地降雨才會減少。

週末變天，東北季風增強氣溫轉涼、各地有雨。（示意圖／資料照）

粉專「天氣風險」預報指出，週六（20）日全台雲量偏多，降雨呈一陣一陣型態，雨勢不大，但外出仍建議攜帶雨具；晚間西半部降雨將逐漸減緩，但迎風面的北部及東半部可能因東北季風提前出現短暫降雨。

高山地區（3500公尺以上）因溫度低、濕氣充足，可能出現冰雹或降雪，夜間結冰風險也高，登山活動需特別留意。平地日間高溫多在22-25度，夜晚低溫17-20度，空曠地區可降至15-17度，日夜溫差不大，但早晚仍偏涼。

週日（21）日隨著北支短波槽通過及東北季風增強，北部及東半部有局部短暫陣雨，北部雲量偏多，中南部天氣多雲到晴。北部、東北部白天高溫20-22度，花東23-25度，中南部25-27度；夜晚中北部低溫15-17度，空曠地區13-15度，中南部低溫17-19度，日夜溫差明顯。

下週一（22）日東北季風持續影響，但水氣減少，北部及東半部降雨逐漸緩解，多雲到陰偶有短暫雨；西半部則多雲到晴。北部、東北部高溫20-23度，花東23-25度，中南部25-27度，夜晚低溫變化不大。

週二（23）日東北季風減弱，全台天氣較穩定，北部氣溫回升，但日夜溫差仍大；週三（24）日起下一波東北季風可能增強，強度較大、持續時間長，氣溫是否下降仍需持續觀察。

