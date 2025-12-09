週末再迎強冷空氣！「低溫恐探10℃」 粉專示警：挑戰冷氣團等級

生活中心／張尚辰報導

台灣颱風論壇表示，這兩天將進入回溫週期，不過週末起將有一波強冷空氣南下。（圖／翻攝自台灣颱風論壇｜天氣特急臉書）

今（10）日東北季風減弱，水氣也逐漸減少，氣溫短暫回暖。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，雖然這幾天氣溫會短暫回溫，但週末將有一波強冷空氣南下，冷度挑戰冷氣團等級，低溫恐下探10℃，「快要能宣告初冬來臨啦」。

台灣颱風論壇昨日在臉書發文，指出今日東北季風減弱，會再次進入一小段的回溫週期，除了本來就暖的中南部會持續偏熱以外，北部明、後兩天也會大幅升溫。

不過，台灣颱風論壇提醒，這是暖日子最後的餘波，預報顯示，週末起將有一波強冷空氣南下，冷度將挑戰冷氣團等級，比過去一兩週的東北季風都更強，「差不多，快要能宣告初冬來臨啦！」

台灣颱風論壇表示，以目前資料來看，這波冷空氣水氣偏少，北部、東半部只有在週五至週六鋒面通過時有陣雨，週日就會放晴、轉乾，中南部則是全程乾冷型態，要特別注意的是，日夜溫差非常大，務必小心保暖。

