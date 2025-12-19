週末冬至有哪些事別做？禁忌與必做一次看

節目中心／林瓊玉報導

每年進入12月下旬，二十四節氣中的「冬至」隨之到來。今年2025年冬至落在12月21日，這一天是一年當中白晝最短、夜晚最長的一天，傳統觀念認為此時陰氣達到高峰，之後陽氣逐漸回升，因此民間有「冬至大如年」的說法，也被視為重要的節氣轉換點。

在傳統習俗中，冬至不只是吃湯圓的日子，還被認為適合放慢腳步、調整作息。不少民眾會特別留意這一天的生活細節，避免踩到民俗上認為不太吉利的行為。

冬至大如年，自古便受帝王重視（圖／寶島神很大）

冬至有哪些事民俗上會避開？

民俗觀點中，冬至被視為氣場轉換的時間點，因此多半建議避免爭吵或情緒起伏過大。有說法認為，這一天若情緒不穩、與人起衝突，容易影響接下來一段時間的心情與人際關係。

此外，也有習俗提醒冬至不宜過度熬夜或操勞。由於冬至後正式進入寒冬，民間認為此時應順應節氣，好好休息、養精蓄銳，避免過度消耗體力。冬至前後不宜安排過於勞累或情緒壓力大的行程。

冬至讓自己好好休息，維持情緒穩定。（圖／canva製作）

冬至有哪些事被認為「必做」？

提到冬至，最具代表性的習俗就是吃湯圓。湯圓圓潤的外型象徵團圓、圓滿，也有「吃了添一歲」的寓意。各地吃法不同，北部多為甜湯圓，南部則常見鹹湯圓，但象徵意義相同，都是為了迎接新一輪循環。

除了吃湯圓，不少人也會在冬至進行「補冬」，透過溫補的飲食調養身體，為接下來的寒冷天氣做準備。也有人選擇整理家中環境、汰換寢具或厚衣，象徵除舊佈新，迎接新的氣運。

在情感層面上，冬至也被視為適合團聚的日子。無論是與家人一起吃飯，或主動聯絡久未見面的親友，對許多人而言，都是為一年畫下溫暖句點的方式。

冬至吃湯圓是人人知曉的習俗（圖／三立新聞網）

冬至也是調整節奏的提醒

民俗專家指出，冬至相關禁忌與習俗，並非要人過度緊張，而是提醒大眾在節氣轉換時留意身心狀態。即使沒有特別遵循所有做法，只要在這一天稍微放慢步調、照顧好自己，也符合冬至「由靜而生」的精神。隨著現代生活節奏加快，冬至逐漸成為不少人檢視生活、整理狀態的時間點。對忙碌了一整年的人來說，這一天不妨讓自己休息一下，用簡單的方式迎接下一段日子。

