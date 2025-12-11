週末冷到瑟瑟發抖！全台迎入冬最強冷空氣 氣象署升格冷氣團

週末將迎來入冬以來最強的冷空氣，氣象粉專「氣象報馬仔」提醒，強冷空氣將於13日晚間迅速南下，中央氣象署也已將其升格為大陸冷氣團。各地氣溫將逐漸下降，特別是在週日晚間至下週一清晨，將進入此次冷空氣的最強時段。整體而言，這波冷空氣不僅是今年入冬以來最強的一次，也是體感上最為明顯的降溫。

週末將迎來入冬以來最強的冷空氣。（圖／氣象署）

「氣象報馬仔」指出，11日晚間起，東北季風將再度增強，預計新北、基隆北海岸及宜蘭地區將率先轉為有雨的天氣。未來兩天，水氣明顯增加，降雨範圍也將進一步擴大，桃園以北地區將會持續維持濕涼和降雨的天氣型態。此外，由於地形抬升的影響，新北沿海、基宜地區及北部山區可能會出現局部大雨，造成濕冷的體感。

明後兩日水氣明顯偏多，北都及東北部會是偏濕涼、有雨的天氣。（圖／翻攝自氣象報馬仔 臉書）

隨著強冷空氣的南下，各地氣溫將明顯下降，尤其是中部以北及東北部地區，在入夜後降溫情況將更加明顯。從週日晚間起至下週一清晨，這波冷空氣的強度將達到最高峰，預計影響將持續到週二清晨。這波冷空氣不僅是今年入冬以來最強的，也是體感上最為明顯的一次降溫。

強冷空氣將於13日晚間迅速南下，中央氣象署也已將其升格為大陸冷氣團。（圖／氣象署）

