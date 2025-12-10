週末冷氣團來襲！鄭明典曝1圖「連2波冷高壓」 降溫時程一次看

週末冷氣團來襲。（本刊資料照）

氣象署今（10）日表示，12月13日晚起東北季風再增強或大陸冷氣團南下，12月14日、12月15日大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷。前氣象局（署）長鄭明典今天貼出一張圖說明週末影響台灣的冷高壓。

氣象署指出，12月14日、12月15日低溫預測：中部以北、宜蘭、花蓮及金門、馬祖12至15度，南部、台東及澎湖14至17度；高溫預測：北部、宜花及澎湖、金門16至23度，中南部及台東21至26度。

「周末影響台灣的冷高壓」鄭明典說，天氣是動態而且連續的，簡單看一下天氣系統的變化。他貼出一張圖表示，這是平均海平面氣壓現況，陸地上紅色部分就是冷高壓現況，有兩個中心，一東、一西，2者強度差不多，都在1050百帕左右，左側的或許稍強一些。

廣告 廣告

鄭明典曝1圖「連2波冷高壓」。（翻攝自鄭明典臉書）

鄭明典表示，右側的高壓明天就會逐漸出海，出海的緯度偏北，所以會給台灣帶來一陣東北季風增強，但是降溫不特別明顯，可能在迎風面因為雲量增多和降雨，天氣變化比較有感。

鄭明典指出，正左側的高壓因為受到前方高壓的阻擋，基本上是沿著青藏高原邊緣，先往東再往南，然後偏南出海。目前預報的低溫主要來自這個繞過高原南下高壓的影響。因為冷空氣出海位置偏南，所以受到海溫的影響較小，氣溫較低，但也比較乾燥，會給台灣帶來乾冷的天氣，影響時間應該不會很長。

更多鏡週刊報導

傻眼！補習班人員下班忘關冷氣竟遭索賠「1.25萬」 勞動部說話了

網購小心！「這類商品」最高恐被罰200萬 日常生活用品也要注意

高國豪傷害案和解 TPBL職籃發聲明：持續停賽直至紀律委員會做出決議