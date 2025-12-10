週末冷氣團南下！鄭明典曬圖「連2波冷高壓」 降溫時程曝光

生活中心／黃依婷報導

明（11）日上午東北季風較弱，臺灣各地氣溫回升，臺灣各地及澎、金、馬大致為多雲到晴，僅基隆北海岸、大臺北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，但下午開始東北季風稍增強，迎風面水氣增多。前氣象局長鄭明典也特別說明週末影響台灣的冷高壓。

鄭明典發文，平均海平面氣壓現況，陸地上紅色部分就是冷高壓現況，有兩個中心，一東、一西，兩者強度差不多，都在1050百帕左右，左側的或許稍強一些，右側的高壓明天就會逐漸出海，出海的緯度偏北，所以會給台灣帶來一陣東北季風增強，但是降溫不特別明顯，可能在迎風面因為雲量增多和降雨，天氣變化比較有感。

鄭明典提到，左側的高壓因為受到前方高壓的阻擋，基本上是沿著青藏高原邊緣，先往東再往南，然後偏南出海。目前預報的低溫主要來自這個繞過高原南下高壓的影響。因為冷空氣出海位置偏南，所以受到海溫的影響較小，氣溫較低，但也比較乾燥，會給台灣帶來乾冷的天氣，影響時間應該不會很長。

根據中央氣象署資料顯示，週五及週六白天東北季風影響，北部、東北部天氣稍涼，其他地區早晚亦涼，中南部地區日夜溫差大，週六桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，基隆北海岸、東北部地區及大臺北山區並有局部較大雨勢，其他地區為多雲到晴，晚起大陸冷氣團南下，北部及東北部氣溫下降。

