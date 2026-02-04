週末冷空氣南下 連凍3天低溫探9度

（中央社記者張雄風台北4日電）氣象署表示，明天天氣穩定，預估6日白天鋒面接近，北部、宜蘭及中南部山區轉有雨；7日至9日冷空氣影響，有機會達寒流強度，由濕冷轉乾冷，8日至9日清晨平地普遍低溫探攝氏9度。

中央氣象署預報員曾昭誠告訴中央社記者，明天天氣與今天類似，各地大多為多雲到晴；預估6日白天起鋒面接近、傍晚至7日逐漸通過台灣，北部、宜蘭、中南部山區轉有局部短暫雨，其他地區為多雲。

曾昭誠表示，7日鋒面通過後強烈大陸冷氣團或寒流緊接著南下，水氣偏多，除南部平地為多雲外，其他各地都有局部短暫雨；8、9日水氣逐日減少，降雨範圍從西半部山區、花東及恆春半島有零星短暫雨，漸減為東半部、恆春半島有零星短暫雨。

曾昭誠提到，預估11日又有一波東北季風或大陸冷氣團南下，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨；這波冷空氣預計也將影響2、3天。

氣溫方面，曾昭誠說，明天氣溫與今天類似，白天舒適，要留意日夜溫差；6日白天鋒面接近，中部以北高溫因降雨略降至18至25度；7日隨著鋒面通過後強烈大陸冷氣團或寒流南下，北部、宜蘭明顯感受到氣溫一路下降，白天高溫約14至16度，低溫約11至13度。

曾昭誠指出，預估最冷的時間點是8日至9日清晨，除台東地區外，各平地低溫為9至12度，再加上輻射冷卻影響，局部地區可能再低2度；高溫部分，8、9日白天北部約15度，中南部約20度；10日各地高溫才會回升至20度以上。

曾昭誠說，預估11日東北季風或大陸冷氣團影響，北部及東北部氣溫稍下降。

曾昭誠表示，7、8日若水氣及溫度能配合，北部、宜蘭1500公尺以上及中部約2500公尺以上山區易結冰，也有機會飄雪；另外提醒明天、6日全天金門、馬祖及西半部地區的清晨易有局部霧或低雲，影響能見度。

曾昭誠指出，目前位於菲律賓東南方海面的熱帶性低氣壓仍在穩定發展中，預估明天凌晨就會增強為颱風西望洋，將穿過菲律賓後進入南海，對台灣沒有影響。（編輯：蕭博文）1150204