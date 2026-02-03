週末冷空氣轉強 達「寒流」機率提升！專家：可跌破6℃

【高沛生／綜合報導】近期大陸冷氣團雖逐步減弱，但周末將有「很強」冷空氣南下，歐洲模式最新模擬顯示，下波冷氣團達到寒流等級的機率提高，本島平地最低氣溫不排除降至6°C以下。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮分析，這波冷空氣影響時間長、範圍廣，週五鋒面通過後天氣轉變明顯，週六起中部以北濕冷有雨，後續雖短暫回穩，仍有另一波冷空氣接續影響。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」發文指出，今日大陸冷氣團減弱，北臺天氣仍偏冷，其它地區白天舒適、早晚偏冷，水氣轉乾，北部多雲，中南部晴朗，東半部偶有局部短暫雨。氣溫方面，北部13至21°C，中部13至28°C，南部13至28°C，東部13至25°C。

最新模式模擬顯示，明日至週五(4至6日)「大陸冷氣團」將逐日減弱，各地白天晴暖舒適，但早晚氣溫仍低，因夜間輻射冷卻影響，部分縣市平地最低氣溫可能低於10°C，各地日夜溫差偏大，需留意衣著調整。

吳德榮進一步指出，週五(6日)午夜前後新的一波鋒面抵達，北臺轉雨並開始降溫。週六(7日)中部以北濕冷有雨，且愈晚愈冷，下週日、一(8、9日)各地轉為晴冷天氣。週六至下週一(7至9日)期間，「很強」的冷空氣南下，歐洲模式最新模擬略為調強，達「寒流」等級的機率提高，本島各縣市平地最低氣溫不排除降至6°C以下；後續仍需觀察各國模式的調整。不過他也強調，這樣的強度並不適合與「霸王寒流」相提並論。

此外，最新模式模擬顯示，下週二(10日)白天起至週三(11日)冷空氣將逐日減弱，各地晴朗，白天氣溫回升，但在夜間輻射冷卻加成下，清晨部分縣市平地最低氣溫仍在10°C以下。下週三(11日)晚間另一波冷空氣再度加入，迎風面雲量增多轉為有雨，下週四(12日)天氣好轉，但氣溫仍偏冷。

氣象數發布一周溫度趨勢，周六起氣溫溜滑梯，一路冷到下周去。氣象署提供

