週末凍番薯！首波冷氣團2階段變天 中南部週日剩13度

記者高珞曦／綜合報導

今冬首波冷氣團將報到，北部、東半部轉濕冷，中央氣象署預估體感溫度可能只有7度，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也提醒，這波中南部也會降到13度左右，還要提防日夜溫差大。

今冬首波冷氣團本週末來襲，中南部低溫預估也只有13度至15度左右。（示意圖／中天新聞）

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」11日在臉書發文，氣象署已將本週末要來的冷空氣升級到冷氣團等級，算是宣告初冬到來，不過各地變天或轉冷的時間略有差別。

第1階段是12日至13日冷氣團前的低壓先通過，水氣增加，北部、東半部全面轉陣雨且整天濕涼，此時中南部位在背風面，天氣穩定且偏暖，但溫差逐漸變大。

14日至15日進入第2階段，冷氣團本體正式抵達，由乾冷空氣接力發威，北東轉為乾冷，同時溫度大跳水，下探12度至14度，中南部入夜起也轉冷，只剩13度至15度，天氣仍是乾冷，日夜溫差依然大。

之後在16日白天起，因冷氣團轉弱，各地溫度回升到25度左右，該粉專提醒，雖然整體回暖，但這段時間還是要留意日夜溫差大的狀況。

