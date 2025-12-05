週末出遊注意！氣溫回升高溫28度「日夜溫差10度」降雨熱區曝
生活中心／游舒婷報導
週末開始雖然氣溫會回升，但是還是要注意日夜溫差。氣象粉專就指出，週末兩天（6、7日）東北季風減弱、氣溫回升，高溫達28度，各地多為晴到多雲，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星雨，8日雖東北季風增強，但此波冷空氣較弱。
氣象粉專「報天氣 - 中央氣象署」指出，未來一週東北季風影響頻繁，北台灣偏涼，中南部日夜溫差明顯。隨著季風時強時弱，氣溫整體呈現逐漸回升的趨勢，但早晚仍需注意保暖。周末兩天東北季風稍減弱，全台水氣減少，多數地區為晴到多雲，僅基隆北海岸、大臺北山區、東半部及恆春半島有零星短暫雨。
溫度方面，低溫約落在16至20度，高溫北部、東半部及澎湖約22至24度，中南部26至27度，金門21度，馬祖20度。隨著氣溫回升，台灣各地白天高溫可達25至28度，澎湖、金門約23度，馬祖仍偏涼約20度，日夜溫差可差到10度。
週一（8）日開始到（9）日東北季風增強，北台灣稍轉涼，迎風面水氣增加，桃園以北、東半部及恆春半島局部短暫降雨機率偏高；其他地區多為多雲到晴。低溫普遍在15至20度，高溫北部、宜蘭及澎湖、金門21至22度，中部及花東23至26度，南部27度，馬祖18度。
週三（10日）到週四（11日），東北季風再度減弱，氣溫回升，水氣減少，全台多數地區為多雲到晴，僅北部及東半部局部地區仍有零星短暫雨。西半部及台東高溫可達26至29度，宜蘭、花蓮24度，澎湖、金門23度，馬祖20度，低溫維持16至20度。
氣象局提醒，早晚氣溫偏涼，北部及迎風面局部地區仍有降雨，外出請適時增添衣物並攜帶雨具，以應對日夜溫差及降雨狀況。
