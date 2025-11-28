週末咖啡優惠！ 星巴克「買1送1」 85度C第2杯半價





本月最後一天上班日，需要咖啡振奮一下！今（28）日星巴克全台門市「買1送1」，大杯美式咖啡1杯只要57.5元，太妃核果風味那堤、黑櫻桃風味抹茶豆奶那堤新品都半價；85度C「週五咖啡日」中大杯咖啡系列「第2杯半價」，還有「買10送1」、「加碼抽10000元」活動剩最後1天，好康優惠快把握！

星巴克

門市｜11/27（四）～11/28（五）11:00～20:00

買1送1：星巴克「感恩相聚時刻好友分享日」，活動期間購買2杯大杯（含）以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中1杯由星巴克招待。每人每次至多買2送2，飲料限當場一次領取。

廣告 廣告

換算下來，每杯最便宜品項一次看，大杯美式咖啡57.5元、大杯那堤70元、大杯草莓巴西莓檸檬風味星沁爽55元、大杯香草風味星冰樂62.5元、大杯太妃核果風味那堤82.5元、大杯黑櫻桃風味抹茶豆奶那堤90元！

活動優惠指定品項依各門市現貨為準，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。本活動不適用於部分指定門市以及車道服務、機場管制區內門市、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。

▼星巴克「感恩相聚時刻好友分享日」，購買2杯大杯（含）以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，享「買1送1」優惠。（圖／翻攝《星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)》粉專）

85度C

APP｜11/28（五）

中大杯咖啡第2杯半價：85度C「週五咖啡日」，中大杯咖啡第2杯半價，限同品項同大小，限現場購買，外送及電話訂購不適用；寄杯辦法依各門市公告為主。

▼85度C「週五咖啡日」，中大杯咖啡第2杯半價。（圖／翻攝《85度C》粉專）

買10送1：85度C「週五咖啡日」，單筆購買中大杯咖啡寄杯卡10張，再免費送1張，約6.8折，(限同品項同大小，不限冰熱，限現場購買，不含外送及電話訂購，寄杯辦法依各門市公告。

加碼抽10000元：85CafeAPP註冊會員，「週五咖啡日」單筆購買2張（含）以上中大杯咖啡寄杯卡，結帳前報會員電話，即可自動抽價值10000元禮物卡！500元85度C禮物卡，每名20張，共10000元，共5名。

（封面圖／翻攝《星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)》粉專）

更多東森財經新聞報導



星巴克「本週4天」買1送1！ CAMA、85度C 咖啡優惠一次看

好市多黑五來了！ 「500種特價商品」 省錢攻略一次看

普發1萬怎麼花最划算？ 7大餐飲集團「限時加碼」：滿千送千、打卡免費吃一次看