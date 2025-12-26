週末咖啡優惠！ 7-11「買一送一」 全家19元多1杯





週末咖啡優惠來了！根據中央氣象署資料顯示，週末體感溫度最低只有13度，天冷的日子可以來一杯咖啡暖身，7-11今推出精品香椰厚拿鐵第二杯10元、「LINE禮物」厚乳拿鐵買一送一，1月1日元旦還有APP寄杯精品美式、拿鐵買7送7；全家便利商店推出特大杯拿鐵加19元多一杯；萊爾富也有有美式咖啡買一送一，愛喝咖啡的別錯過～

LINE禮物（7-11電子票券）

熱厚乳拿鐵買1送1，5折（原價85元、特價43元）

大杯熱精品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）

熱精品馥芮白買1送1，5折（原價120元、特價60元）

7-ELEVEN

APP（12月24日至12月28日）

大杯燕麥拿鐵2杯99元，67折（原價75元、特價50元）

鹿兒島濃焙茶拿鐵／黃金榛果太妃風味拿鐵／香草焦糖風味瑪奇朵第2杯10元，5.7折（原價75元、特價43元）

精品香椰厚拿鐵第2杯10元，5.5折（原價110元、特價60元）

▼7-ELEVEN咖啡優惠。（圖／7-ELEVEN提供）

APP（12月23日至12月31日）

杯濃萃美式／大杯濃萃拿鐵12杯480元，6.7折（原價60元、特價40元）

西西里風檸檬咖啡系列12杯670元，7折（原價80元、特價56元）

APP（1月1日起至1月3日）

大杯精品美式買7送7 ，5折（原價100元、特價50元）

大杯精品拿鐵買7送7 ，5折（原價110元、特價50元）

中杯精品燕麥拿鐵買7送7 ，5折（原價110元、特價55元）

大杯精品馥芮白買7送7 ，5折（原價120元、特價60元）

全家便利商店

門市（12月24日至12月28日）

特大杯冰拿鐵加19元多一杯，6.4折（原價70元、特價45元）

特大杯冰美式加29元多一杯，7.5折（原價60元、特價45元）

大杯冰磚拿鐵加19元多一杯，6.3折（原價80元、特價50元）

大杯焙茶拿鐵10元多一杯，5.8折（原價65元、特價38元）

▼全家咖啡優惠。（圖／全家便利商店提供）

萊爾富

門市（12月24日至2026年1月20日）

大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）

特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）

恐龍摩卡咖啡單杯35元，4.4折（原價80元）

門市（12月24日至2026年1月20日，每週六日上午10點至下午2點）

大杯美式29元，6.4折（原價45元）

大杯拿鐵29元，5.3折（原價55元）

美廉社

APP（12月10日至2026年1月1日，兌換至2026年7月31日）

大杯濃萃美式100杯2000元，4折（原價50元、特價20元）

大杯濃萃鮮奶拿鐵100杯2400元，4折（原價60元、特價24元）

APP（12月10日至2026年1月6日）

大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）

大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）

大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）

大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）

（封面圖／7-ELEVEN提供）

