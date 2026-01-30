週末咖啡優惠！7-11「買7送7」 全家拿鐵第2杯14元
週末咖啡優惠來了！7-11推出燕麥拿鐵10元多一杯，大杯精品美式／拿鐵買7送7，全家門市推出特濃拿鐵加14元多喝一杯；萊爾富門市推出大杯特濃美式、特大杯美式買一送一，OKmart則推出美式／拿鐵品項買2送2。
7-ELEVEN
門市（1月30日至2月1日）
燕麥拿鐵第2杯10元，5.7折（原價75元、特價43元）
鹿兒島濃焙茶拿鐵第2杯10元，5.7折（原價75元、特價43元）
APP（1月14日至1月31日）
大杯精品美式／精品拿鐵365杯16888元，4.2折（原價110元、特價47元）
大杯濃萃美式365杯8888元，5折（原價50元、特價25元）
大杯濃萃拿鐵365杯12888元，5.9折（原價60元、特價36元）
特大杯美式62杯1888元，5.1折（原價60元、特價31元）
特大杯拿鐵48杯1888元，5.6折（原價70元、特價40元）
特大杯厚乳拿鐵40杯1888元，5.6折（原價85元、特價48元）
中杯精品拿鐵／精品美式40杯1888元，5.2折（原價90元、特價87元）
APP（2月1日至2月5日）
大杯精品美式／拿鐵買7送7，5折（原價110元、特價55元）
大杯精品馥芮白買7送7，5折（原價120元、特價60元）
中杯精品冰燕麥拿鐵買7送7，5折（原價110元、特價55元）
▼7-ELEVEN咖啡優惠。（圖／7-ELEVEN提供）
全家便利商店
門市（1月28日至2月1日）
特濃拿鐵加14元多一杯，6.2折（原價65元、特價40元）
特濃美式加24元多一杯，7.3折（原價55元、特價40元）
大杯冰磚拿鐵加19元多一杯，6.3折（原價80元、特價50元）
萊爾富
門市（1月21日至2月10日）
大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）
燕麥奶拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
美廉社
APP（1月7日至2月3日）
大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
OKmart
OKmart推出「OKCAFE」1月30日限定一日優惠，大杯莊園美式/拿鐵（含極淬）同品項買2送2。
▼OKmart咖啡優惠。（圖／OKmart提供）
（圖／7-ELEVEN提供）
更多東森財經新聞報導
上市公司董事酬金出爐！「這間」平均領近億奪冠 台積電只排第3
其他人也在看
2450元變1萬元！馬年套幣轉手價史上最高 藏家：當枕頭也會長錢
2450元變1萬元！馬年套幣轉手價史上最高 藏家：當枕頭也會長錢Yahoo股市 ・ 1 天前 ・ 7則留言
探索冬季日本零食美味：舌尖上的北海道與北日本頂級選擇
冬天總讓人想享受暖心又不膩口的零食，尤其是來自日本的手工點心與特色小食，絕對是寒冷日子裡的療癒小確幸。不論是在家追劇、辦公室小嘴饞，或是與好友聚會下酒，一盒優質日本零食不僅滿足味蕾，也帶來日式生活美學的愉悅氣氛。這次就和你分享幾款冬季限定及人氣日本進口美味，讓日常零食時光更有質感與溫度！Yahoo好好買 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
這些絕不能錯過！觀光客最愛買的日本伴手禮7選
到日本逛街買東西你最愛買哪些？日本的糖果點心、玩具、家電都是全球觀光客眼中的搶手貨，回國前不只幫自己買，當然也要幫親朋好友帶上好幾包！這一次詢問了曾經來過日本觀光的各國女性，詢問他們想買的日本產品有哪些？為什麼想買？一起來看看大家眼中的人氣伴手禮有哪些吧！ （以下內容皆為受訪者的個人意見）LIVE JAPAN ・ 2 小時前 ・ 發表留言
海報有玄機！3移工見牆上「6字箴言」 跟著買爽中300萬頭獎
彰化花壇「大棒彩券行」傳出喜訊！3位越南籍移工受到新聞啟發，相約試手氣，幸運刮中「金馬獎」刮刮樂頭獎300萬元。他們進店看到牆上「馬上刮、馬上發」海報，靈機一動專挑馬圖案醒目的「金馬獎」刮刮樂，果然一刮即中。這筆意外之財讓3人興奮不已，直呼今年可以過個好年了。此幸運故事不僅為彩券行增添喜氣，也吸引不少民眾前來沾沾好運，成為近期熱門話題。提醒您，購買彩券應量力而為，切勿過度投注。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 2則留言
「廚具.鍋具」成買年菜必備？ 餐飲業者推套組搶買氣
台北市 / 綜合報導 農曆春節即將到來！各大餐飲業者摩拳擦掌，準備迎接冷凍年菜商機，今年不少品牌推出買年菜送鍋具的限定組合，成功吸引消類者目光，老牌台菜餐廳業者表示，今年多了鍋具後買氣提升。另外，連鎖餐飲品牌廚具聯名套組，更在兩天內銷售一空，整體買氣增漲兩成。一整桌美食佳餚超彭派，不斷飄出陣陣香氣，看看這雞湯，選用超過1公斤重的土雞，加入豬腳丁珠貝等食材熬煮，讓人看了口水直流，還有過年必吃的米糕，鋪上櫻花蝦和干貝絲，色香味俱全，這些通通都是冷凍年菜，懶人在家也能輕鬆做出，6道經典料理，而今年老牌台式餐廳更加碼，買年菜就送比利時大廠鍋具。台式餐廳企劃主任方韋智說：「希望我們的消費者，在家料理我們的年菜的時候，有多一點樂趣，那我們有贈送一些鍋具，讓他能夠在料理上面能夠更順心，那也多讓它有一個話題性，比去年銷量更好，所有銷售都滿穩定成長的。」買年菜送鍋具，成功吸引消費者目光買氣提升，連鎖餐飲品牌今年同樣，有相同行銷策略，喀擦，時尚鍋具裝著高檔年菜，餐飲集團三大中餐品牌，攜手德國精品餐具，推出年菜聯名套組，整體買氣相較於去年同期，大幅增長兩成。連鎖餐飲集團公關王姝婷說：「今年三大中餐品牌，首度推出精品鍋具聯名套組，因為鍋具實用性很高，也帶動了搶購熱潮，在短短兩天就銷售一空。」另外美食節目年菜組合，也提供加購購買卡通鍋具，提升年節儀式感，廚具成為年菜配角，各大品牌都加入戰場，享受團圓美味的同時，還能獲得實用廚具增加老顧客黏著度。 原始連結華視影音 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
鸚鵡報喜訊!? 大里彩券行顧客刮中"百萬大紅包"
中部中心／黃毓倫、林進龍 台中報導台中大里一家彩券行，日前來了一名七旬男子，連刮四張2000元刮刮樂，刮中百萬獎金，一開始還不相信，以為中10萬，業者點算，確定是6個零，抱回百萬大獎。說也神奇，當天早上一開店，三隻鸚鵡就在籠子拍動翅膀狂跳，業者回想起來才驚覺，應該是財神爺降臨的好兆頭！三隻黃綠色的鸚鵡，在籠內吱吱喳喳叫著不停，彷彿在報喜訊。大里這家彩券行，日前有顧客，刮2000元面額的刮刮樂，刮到第四張刮中一百萬，彩券行業者回想起，當天早上，鸚鵡就一直在籠子內狂跳，彷彿是神預告有好事發生！彩券行業者：「那一天不知道怎麼搞的，那天那個鸚鵡就一直啪啪啪，我就覺得跟我老公講說奇怪，那個鸚鵡怎麼就啪啪啪（振翅）。」彩券行業者：「那三隻鳥牠是從早上就很高興，常常聚在一起，好像竊竊私語的那種感覺，其實鸚鵡是會攀爬的，那是正常現象，但是那天好像就是，三隻會搶著爬我們（鳥籠），最高處那個地方。」業者說，鳥類會攀爬是正常現象，但那天牠們異常興奮，早上狂跳，下午就迎來財神。彩券行老闆說，顧客一開始少算一個０以為中十萬，經過老闆幫忙點算，才相信刮中百萬大獎！（圖／民視新聞）彩券行業者：「一直振翅一直抖，就像我們人中獎會...，會振臂高飛，（想要衝出來就對了）對對對。」刮中百萬的幸運兒是一名年約70歲的男子，不是常客，偶爾才會來，這次衝著2000萬超級紅包刮刮樂，前三張都沒刮中，只有一張中一百，刮到第四張中大獎，不知是眼花，還是高興到少算一個0。彩券行業者：「數那個0我就知道，應該有中了，結果他以為是中十萬，我算那個肯定6個0加一個1嘛，他就在那邊個十百千萬一直數，後來才肯定說有確定中獎了，真的他也感到很意外。」彩券行刮出大獎後，買氣旺盛，不少顧客都來沾沾福氣。（圖／民視新聞）春節前夕拿到百萬大紅包，可以過個好年，得獎顧客超開心，而這三隻鸚鵡原本是老闆朋友寄賣，現在自己考慮留下來，希望牠們繼續帶來好運！原文出處：台中這間彩券行「鸚鵡展翅」大跳 當天顧客刮刮樂中百萬大紅包 更多民視新聞報導年前最強紅包！威力彩連25槓「下期頭獎衝6.9億」刮刮樂聽「尾牙中獎神曲」也行？苗栗母女刮中100萬都市傳說好玄！苗栗母女買刮刮樂 聽「中獎神曲」幸運刮中100萬民視影音 ・ 1 天前 ・ 1則留言
Lu典婚禮包6600挨酸「全場最少」 嘻小瓜曬私訊：願意再補
嘻小瓜25日晚間出席陳漢典與Lulu的婚禮，他拍片祝賀新人，並透露包了6600元的紅包。不過該影片被部分網友們拿來與其他藝人比較，狠酸「康康包了8萬8000元」、「我猜你是不是全場包最少的」、「藝人包6000會不會太少」、「6600吃文華東方超值了」。對此，嘻小瓜29日發聲表示，...CTWANT ・ 2 小時前 ・ 21則留言
國產車大廠千金公開IG帳號！轉大人名媛生活火辣照曝光 網酸：連自家車都不開
國產車大廠千金Michelle今年約21歲，長得亭亭玉立，近日因公開IG帳號，分享開的車品牌不是自家車，備受討論。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 277則留言
張又俠絕筆信瘋傳！驚爆阻習攻台內幕：幾十萬軍人填海也靠近不了台灣
中共軍委副主席張又俠驚傳遭整肅，海外流出其「致習近平公開信」。信中揭露張習兩人對「軍委主席負責制」及武統台灣存重大分歧。張又俠引述前將領劉亞洲分析，警告若執意武統台灣，將導致「幾十萬軍人填海也靠近不了台灣」，恐引美日聯軍介入，中國沿海設施將遭毀，並面臨亡黨亡國危機。信中批評習身邊「馬屁精」助長戰爭意圖，呼籲習近平卸任、不與美為敵、真誠改革開放。此信真偽待核，然已引發國際震撼，凸顯高層矛盾。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 202則留言
狂砍女老師 台中男「4千字長文」控社會不滿：下輩子再當好人
【緯來新聞網】台中市大雅區今（29日）發生一起隨機砍人案，張姓男子與李姓土風舞老師發生口角，情緒失控緯來新聞網 ・ 21 小時前 ・ 342則留言
10年婚姻生變？鍾欣怡認了「斷聯製作人老公」 1部位出問題病況曝光
藝人鍾欣怡今日在臉書感性發文，回憶十年前準備嫁給名製作人孫樂欣時，身邊全是反對票：「妳真的要嫁給他嗎？」、「他是製作人，誘惑這麼多！」沒想到十年後，這段關係再次面臨「噤聲」挑戰。鍾欣怡坦言，去年底身體拉響警報，進入長達數月的「徹底失聲」狀態，她甚至自嘲，這段時間真的沒辦法跟老公「說話」了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 55則留言
葉元之狂護航鄭麗文「中國是親人」！謝震武3連問電爆⋯他當場愣住
國民黨主席鄭麗文28日在中常會談話時稱「美國曾經是恩人，中國是親人」，不需要在美中之間選擇，引發批評。對此，主持人謝震武就在節目中針對「親人說」，連3個問題犀利追問國民黨立委葉元之，讓葉元之當場尷尬愣住。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 215則留言
突退出演藝圈！73歲資深女星翻身變「東區億萬富婆」 驚人近況曝光
70歲資深女星秦菲菲是60年代知名藝人，能歌能演又擅長笑，她受封台灣第一代女諧星，消失螢光幕多年，都在專心經營豆漿店，生意非常好，今30日凌晨，主持人陳鴻分享和秦菲菲等一票友人聚餐，大家一起懷念「四哥」曹西平，秦菲菲的近況也曝光。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 6則留言
連驟死戰都沒有上場！曹錦輝加盟福州海峽逾半月未登板遭網批：來中國幹嘛
體育中心／綜合報導中國棒球城市聯賽（CPB）春季聯賽外卡驟賽戰，最終由上海正大龍以4：2擊退福州海俠搶下冠軍戰門票，而海峽隊陣中「台灣強投」曹錦輝依舊沒有登板，加盟至今超過半個月，他不僅例行賽無出賽紀錄，就連攸關晉級的一戰定勝負外卡賽都沒有登板，也讓不少球迷質疑「曹錦輝到底去中國幹嘛？」FTV Sports ・ 4 小時前 ・ 15則留言
「這1牌」100%橄欖油爆假！涉混芥花油販售 現在立刻去你家廚房檢查
有關融○國際有限公司疑似違反《食品安全衛生管理法》案件，食品藥物管理署今（1月29日）說明如下。 民眾檢舉疑似攙偽 北檢指揮檢調偵辦 本案係民眾向法務部調查局嘉義市調查站檢舉，指出融○國際有限公司疑似以芥花油混充橄欖油販售。經嘉義市調查站報請臺北地方檢察署指揮偵辦，檢調隨即展開相關調查作業。 跨縣市聯合稽查 查獲混油重新分裝販售情事 依臺北地方檢察署指揮，食品藥物管理署於1月20日會同嘉義市調查站、新北市政府衛生局及臺北市政府衛生局，前往該公司製造場所及公司所在地進行聯合稽查，以釐清產品來源、製程及標示情形。經查，業者進口「蒙○樂橄欖油」後，混合「芥花油」重新分裝，產品卻標示為「蒙○樂橄欖油」，並標示成分為「100% pure橄欖油」對外販售，涉有攙偽及標示不實情事。 問題油品已封存 設備扣押並責令全面回收 針對查獲違規情形，現場已依法封存相關橄欖油產品，並由嘉義市調查站扣押混油槽等設備。同時，已責令業者將涉案油品全面下架回收，以防止問題產品持續於市面流通。 違反食安法最重可判7年 食藥署強調絕不寬貸 本案目前已由檢調單位持續偵辦中。食品藥物管理署嚴正重申，市售食品如有標示不實情事，依常春月刊 ・ 20 小時前 ・ 39則留言
去LuLu婚禮紅包6600 嘻小瓜遭酸「全場包最少藝人」 無奈喊：老娘又不會結婚
[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導藝人LuLu（黃路梓茵）、陳漢典2人25日在台北文華東方酒店舉辦婚禮，由於夫妻2人皆是演藝圈資深主持人，多年來累積不少...FTNN新聞網 ・ 45 分鐘前 ・ 11則留言
裘莉驚傳「好萊塢式破產」！急賣豪宅變現 遭爆將離開美國移居海外
好萊塢女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）與前夫布萊德彼特（Brad Pitt）雖然名義上已結束婚姻關係，但雙方圍繞法國酒莊Château Miraval的產權官司至今仍在法庭上纏鬥。隨著官司一拖再拖，外媒近日指出，長期累積的高額法律費用，已對裘莉的財務狀況造成明顯壓力，甚至被圈內形容陷入一種「好萊塢破產」狀態。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 16則留言
結婚2年突爆婚變？男星出面證實欺騙妻子1個多月 「關鍵主因」曝光
本趟旅程由花甲藝人游安順、于子育，攜手少年組施名帥、朱芷瑩暢遊苗栗各大景點。這也是節目首次迎來「真實夫妻檔」同台，製作單位更精心策劃了一場驚喜騙局，讓這趟旅程充滿戲劇性！蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 1則留言
IG公開後慘成箭靶！嚴凱泰女兒開賓利遭砲翻
裕隆集團已故董事長嚴凱泰之女嚴珮瑜近日公開自己的Instagram帳號，不過之前曾爆出拿爸爸的名錶給男友去變賣的風波，公開IG後竟又因為開的車是賓利不是納智捷，再度變成網友箭靶。中天新聞網 ・ 21 小時前 ・ 81則留言
又要變天！「這天起」全台炸雨彈 北部低溫恐剩10度
把握好天氣！氣象粉專「天氣風險」提醒，週五（30日）受高壓迴流影響，南部高溫仍可飆到27度，但緊接著週六（31日）鋒面與華南雲雨區接力報到，不僅全台有雨，至晚間強冷空氣也南下，北台灣體感將轉為極度濕冷。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 2則留言