週末回暖上看28度！下波變天轉濕冷時間曝 高溫恐剩1字頭

記者柯美儀／台北報導

中南部日夜溫差大。（圖／氣象署提供）

受東北季風影響，今（28）日各地天氣偏涼、雲量較多，中央氣象署指出，明日開始東北季風減弱，氣溫將逐日回升，週末白天高溫有機會上看26至28度。不過清晨仍受輻射冷卻影響，中部以北及東北部低溫約14至15度，日夜溫差大，西半部甚至可能出現近10度差距。

氣象署預報員李孟軒表示，南海靠近越南一帶的天琴颱風，由於環境不利，已在今早減弱為輕度颱風，未來將緩慢北上後往越南方向移動，對台灣沒有直接影響。不過其中高層雲系仍會順勢被帶往台灣，今日各地雲量依舊偏多，部分地區有些微飄雨，山區降雨相對明顯。

未來一週溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

中南部、花東局部短暫雨 中部以北低溫下探14度

李孟軒說明，今日白天仍有部分南方雲系北上，尤其中南部山區、花東與東半部有局部短暫雨，南部也可能出現零星雨勢。受東北季風影響，北部與東半部高溫約22度，中南部約24度，整體偏涼。

李孟軒指出，今晚到明日清晨，南方雲系減少，天氣轉為較穩定。要留意局部輻射冷卻效應，中部以北及東北部低溫約14至15 度，近山區平地可能更低；南部與花東清晨約17至19度。

下週二又有一波東北季風報到，水氣增多轉涼。（圖／氣象署提供）

週末最穩定 下週二水氣增多再轉涼

李孟軒表示，週六各地大多為晴到多雲，僅恆春半島有零星降雨；週日、下週一水氣略增，但降雨不多，中部以北山區、東北部及基隆北海岸、花東地區有局部短暫雨。

李孟軒提到，下一波東北季風預計在下週二南下，桃園以北及東半部迎風面降雨機率明顯提高，氣溫也將再度下滑，預估下週中後期北部白天高溫將降至20度左右，各地清晨低溫約16度。

