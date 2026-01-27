週末回暖別大意 東北季風接力報到愈晚愈冷！北部溫差最大

【記者黃泓哲／台北報導】上週末天氣短暫回暖，不少人感覺寒意退場，不過氣象署提醒，這只是暫時現象。今天環境吹偏東到東南風，各地雲量偏多，降雨主要集中在迎風面的花東地區與恆春半島，中部以北山區則有零星短暫雨。清晨低溫約15至18°C，白天高溫回升到23至26°C，整體感受較為舒適，但變天其實已經在路上。

氣象署指出，從今天起東北季風將逐漸增強，天氣會越晚越冷，今晚到明天清晨，中部以北、東北部降雨機率提高，大台北山區、基隆北海岸、宜蘭一帶不排除出現局部較大雨勢。高山地區夜間與清晨氣溫偏低，路面容易結冰、濕滑，3000公尺以上高山有零星降雪機率，提醒民眾留意行車與登山安全。

氣象專家林得恩也提醒「氣候最低溫才剛要開始」。根據氣象署長期統計，台灣一年中最冷時段，多半落在1月下旬到2月初，平均氣溫約17至18°C。之後氣溫才會逐步回升，並在7月前後達到全年最高，平均可達33至34°C。由於緯度與地形影響，北部冬季氣溫變化最大，山區溫度也明顯比平地低。

未來一週將有2波東北季風接力影響。氣象單位表示，明天是這波冷空氣影響最明顯的時候，北部與東北部轉濕冷，其他地區早晚偏冷。週四、週五白天氣溫短暫回升，但早晚仍涼；週末又有鋒面通過，東北季風再度增強。專家提醒，近期冷熱變化快，民眾外出記得適時增減衣物，避免著涼。

未來降雨趨勢。氣象署提供

未來溫度趨勢。氣象署提供

