週末回暖各地早晚涼 下週東北季風再增強

東北風偏強，22日晨至23日晚上蘭嶼、綠島、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、屏東縣、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率(黃色燈號)，民眾請注意。 圖/氣象署

[Newtalk新聞] 受到東北季風減弱影響，週末全台氣溫逐漸回升，白天北台灣將感受到明顯暖意，不過清晨與夜間仍偏涼，低溫約15至19度，要留意日夜溫差變化。

今天各地天氣普遍為晴時多雲，迎風面的北海岸、宜蘭及大台北山區仍有局部短暫雨，東半部雲層偶有空檔，其他地區多為多雲到晴的穩定天氣。氣象署指出，週日白天回暖最明顯，北台灣高溫可上看約24-28度，中南部與台東更可來到26-30度，感受溫暖舒適。

離島方面，澎湖、金門、馬祖皆為晴到多雲，氣溫約15-23度。 然而好天氣僅短暫，下週一(24日)將有新一波東北季風南下，全台再度回到偏涼的環境。迎風面的北部、宜蘭、東部整日轉為陰雨、溼涼天氣；中南部因位處背風面，仍為晴時多雲，但早晚偏涼、日夜溫差大。

海象方面，東北風帶來的風浪仍不小，桃園至彰化沿海、恆春半島、蘭嶼綠島、澎湖與馬祖部分時間有平均風6級或陣風8級的強風，沿海浪高約2至3公尺，提醒民眾避免靠近海邊從事活動。

至於各界關注的熱帶擾動發展，「天琴颱風」是否生成？氣象粉專「天氣風險WeatherRisk」指出，下週起菲律賓以東洋面將有熱帶擾動發展，預計下週中後期可能西行穿越菲律賓後進入南海，但目前研判對台灣本島威脅低、距離遠，主要影響在於間接海象，北部、東部及巴士海峽一帶恐出現長浪、沿海風浪增強，需多加注意。

空氣品質方面，東北季風趨弱後，中南部污染物相對容易累積，午後臭氧濃度偏高，夜晚易有局部霧或低雲影響能見度。竹苗、宜蘭與花東空品為「良好」，北部、中部、雲嘉南及離島多為「普通」，高屏地區為「橘色提醒」。

