週末回暖快把握！全台放晴兩天衝出遊 天氣風險：下週「這天」急凍剩16度

[Newtalk新聞] 隨著東北季風減弱，這個週末(11/22-11/23)全台將迎來短暫的「回暖空檔」，天氣風險表示，不僅雨勢趨緩，氣溫也略為回升，民眾務必把握這兩天難得的好天氣出遊或洗衣。不過好天氣總是短暫，下週一(11/24)晚間起新一波東北季風南下，北部及東半部將轉溼涼，低溫恐下探16度。





隨著冷高壓出海，原本影響台灣的東北季風已於今(22)日開始逐漸減弱，環境風場轉為偏東風。除了基隆北海岸、宜蘭及大台北山區仍偶有零星短暫雨之外，西半部大部分地區都將轉為多雲到晴的穩定天氣。北台灣白天高溫預計可回升至23到25度，感受上較舒適，中南部地區高溫則有26到28度。雖然白天溫暖，但清晨與夜晚受到輻射冷卻影響，各地低溫約在17至22度左右，日夜溫差依然較大，早出晚歸的民眾建議採取「洋蔥式穿搭」，內搭薄衫、外加薄外套。

天氣風險說明，明(23)日週日將是近期天氣最好、氣溫最高的一天，各地陽光露臉，相當適合戶外活動。然而好天氣稍縱即逝，預計下週一(11/24)晚間開始，新一波東北季風將再度增強南下，屆時天氣將出現轉折。下週一晚間至週二迎風面的北部、東半部雲量再度增加，轉為陰有局部短暫雨的天氣，氣溫也會隨之「溜滑梯」式下滑。





天氣風險提到，下週三(11/26)至週五(11/28)受東北季風持續影響，北台灣將再度回到濕涼的型態，低溫恐下探16至18度，沿海空曠地區可能更低，中南部雖然水氣較少，但早晚氣溫也會明顯轉涼。除了氣溫變化，目前的模式模擬顯示，下週菲律賓東方海面有熱帶擾動發展的跡象，不排除有颱風生成的可能性，雖然目前預估其路徑可能在低緯度活動或往南海移動，直接侵襲台灣機率較低。

